泰北洞穴第二輪搜救行動結束 尚有5人待救援

2018-07-09 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



泰國9日救援行動已結束，洞內仍有4名少年與他們的教練5人。 美聯社 分享 facebook 英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，未經證實的報導指出，目擊者稱，9日的泰北洞穴第二輪救援行動已救出另外4名少年。加上8日獲救的4名少年，共有8人脫困。CNN報導，9日救援行動已結束，洞內仍有4名少年與他們的教練5人。

「野豬」少年足球隊13名師生的學校「美塞普拉西沙特學校」表示，他們已備妥特殊課程，等師生們平安歸來，即開始接受心理輔導。校長卡尼特表示，校方會和對待其他學生一樣對待他們，協助他們回歸正常生活。

卡尼特（ Kanet Pongsuwan）說：「我們不會讓他們對發生的事產生罪惡感。我們不會怪罪他們。」

英國洞穴救援委員會的丹尼斯告訴英國廣播公司（BBC），在將人救出洞穴過程中，大部分工作是專家潛水人員在做，被救的少年基本上處於被動狀態。之前評論指出被救者需要學習潛水，丹尼斯不認為如此，表示被救者在水中應是被拉著前進，他們帶著全面罩，又有氧氣供應，因此可正常呼吸。他認為8日4名少年脫困，除了潛水人員帶領，最大關鍵即是這些潛水面罩。

丹尼斯同時認為，和受困岩脊師生待在一起的一名醫生，應該有為這些上路的少年使用鎮靜劑，防止他們在過程中驚慌失措。