影／不諳水性如何潛水？泰洞穴救援用這招確保少年安全

2018-07-09 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



泰國政府經過多日準備，終於在8日上午10點展開洞穴救援行動，13名專業潛水員與5名泰國海豹部隊成員潛入洞穴，要在最短時間內將受困的12名少年及教練救出；約莫7個小時後，首名少年於傍晚5點40分走出洞穴，之後又陸續有3名少年平安脫困，首場行動總計救出4人，他們已乘坐直升機飛往清萊市，再搭救護車前往當地最大的Prachanukroh醫院，路上有不少民眾為少年們歡呼。

這次救援任務採「3人1組」的形式，由專業潛水員領頭，並肩負自己及少年使用的氧氣瓶，少年則會戴上全罩式潛水面罩，2人間還繫有1條固定繩維持路線，讓少年可以被領頭潛水員拖著游、不致於失去方向，押隊的海豹部隊也會確保安全；待3人游過積水處，潛水員將轉過身抱住少年，幫助他浮出水面。