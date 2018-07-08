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泰國洞穴救援 與時間賽跑分批搶救

2018-07-08 23:21中央社 曼谷8日專電

12名泰國少年足球隊員和1名教練受困清萊睡美人洞超過兩週，救援小組今天傍晚救出第一批4人，指揮官說，氧氣設備需重新整備，預計10小時後分3批把其餘受困的人員救出。

泰國媒體報導，救援行動指揮官、前清萊省（Chiang Rai）省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）在晚間8時40分召開記者會，他說，救援小組將13人分成4組，第一組4人，之後每組3人，25歲的教練被安排在最後一組。今天先救出4人。

他表示，下午5時50分成功救出受困在清萊睡美人洞（Tham Luang Nang Non）的少年足球隊的第一批人員4人，在潛水人員護送下，送出洞口，分別以直升機及救護車送往醫院，由於氧氣設備需要重新整備，預計10小時後再度展開救援。

納隆薩說，今天共動員90名潛水員，其中50名外國籍和40名泰國籍，輪流交替潛水護送足球隊員，但由於救援用的氧氣設備已經用完，因此需要重新整備約10小時，再重新出發救出洞內的人員。

這支名為「野豬」的少年足球隊，是清萊省美塞縣一所學校的足球隊，6月23日下午由25歲男教練帶領12名11到16歲男隊員進入當地人稱為睡美人洞的地下洞穴探險。

這13人自失聯到本月2日晚間被英國潛水員尋獲，至今受困超過15天。

泰國直升機

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