泰北洞穴救援總指揮官：4足球小將被送至醫院

2018-07-08 23:02 中央社 泰國美塞8日綜合外電報導



救援行動總指揮官今天表示，受困泰國北部睡美人洞（Tham Luang Nang Non）超過兩週的泰國少年足球隊員和教練共13人，已有4名足球小將走出洞穴，並被安全地送到醫院。

路透社報導，救援行動最高指揮官、清萊省（Chiang Rai）代理省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）今晚在記者會表示，第1名小將在當地時間傍晚5時40分走出洞穴，救援行動較預期順利，最健康的小將率先被救出。

90名潛水員參加這項救援行動，包括50名外國人和40名泰國人。

他指出，救援人員需要「約10個小時時間」準備下個階段救援行動，也就是說救援行動將暫停至少10個小時。

美聯社報導，他表示，下個階段的救援行動將在10至20個小時後展開。

路透社目擊者表示，這4名足球小將已從洞穴外搭乘直升機抵達清萊省的醫院。

路透社報導，一名救援行動醫療小組高階成員稍早表示，已有6名足球小將走出洞穴，他後來更正說僅有4人走出洞穴。一名不願具名的泰國國防部官員稍早也告訴法新社，已有6名足球小將走出洞穴。

泰國國防部發言人孔齊（Kongcheep Tantrawanit）中將稍早告訴法新社，有4名足球小將抵達洞穴基地營，其中兩人已走出洞穴，另兩人預料很快就會走出。

孔齊表示：「有4名男孩抵達第3洞室。」第3洞室是救援人員設立基地營的地方。

清萊省當局今天稍早展開救出12名足球小將和他們教練的危險任務。

救援指揮官員陸軍少將查隆猜（Chalongchai Chaiyakum）表示，可能須2到3天才能將受困者全數撤離淹水的洞穴。

他表示：「持續時間2到3天，須視天候等其他因素而定。」

這支名叫「野豬」的少年足球隊，是清萊省美塞縣一所學校的足球隊，6月23日下午由25歲男教練帶領12名11到16歲男隊員，進入與緬甸邊界接壤、長達10公里的睡美人洞地下洞穴探險，結果受困其中。

泰國當局從6月24日起展開大規模救援行動，動員逾1000人，除了泰國海軍海豹部隊（SEAL）潛水人員直赴前線救援外，美國、英國、日本和其他國家的國際救援隊也一起投入搜救行動。

7月2日晚間，2名英國搜救人員史丹頓（Rick Stanton）和佛蘭森（John Volanthen）尋獲13人。

前泰國海軍海豹部隊潛水員沙曼（Samarn Kunan）7月6日清晨為受困師生運送氧氣瓶，不幸於回程時因氧氣耗盡而溺斃。