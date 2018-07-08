來搶功！川普讚揚泰洞穴救援行動 吹噓美國提供的協助

2018-07-08 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普8日對正在跟時間賽跑的泰國洞穴救援行動表示讚揚，並稱他的政府正跟泰國當局密切合作，試圖營救該國受困洞穴已逾2周的少年足球隊員及其教練。

川普推文說：「美國正與泰國政府密切合作，幫助所有兒童安全出洞。非常勇敢和有才華的人！」