好兆頭 首位被救泰國足球少年名吉祥

2018-07-08 22:44 中央社 曼谷8日專電



泰國今天傍晚成功救出受困在清萊睡美人洞的第一批少年足球隊員，共3人，其中一名13歲少年的名字叫Mongkol，泰文有吉祥、美好和福氣的意思。

綜合泰媒ejan網等媒體報導，這支名叫「野豬」的少年足球隊共13人，兩週前進入睡美人洞（Tham LuangNang Non）地下洞穴探險，受困至今，終於在今天下午5時半左右傳來好消息，成功救出13歲的Mongkol。

報導指出，Mongkol泰文有吉祥、美好、福氣之意，預示救援好兆頭。

他是在兩名潛水員護送下，通過狹窄的水道以及涉水經過淺水處被救出洞，Mongkol之後又有兩名少年被救出洞穴。這3名少年足球員分別以直升機及救護車送往醫院。

報導稱，第一批的救援行動共花費8小時，比預期的要短。

「野豬」的少年足球隊，是清萊省（Chiang Rai）美塞縣一所學校的足球隊，6月23日下午由25歲男教練帶領12名11到16歲男隊員，進入與緬甸邊界接壤、長達10公里的睡美人洞地下洞穴探險，結果受困其中。