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泰媒稱3名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

泰國地方官員稱2獲救男孩正接受體檢 尚未送醫

2018-07-08 20:23聯合報 記者王麗娟╱即時報導

英國廣播公司（BBC）引述路透報導指出，泰國清萊省衛生局長兼救援隊成員Tossathep Boonthong說：「有兩個孩子出來了。他們在洞穴附近的野戰醫院中。正給他們做體檢。還沒移往清萊醫院。」

網路張貼的營救現場照片顯示，一輛救護車駛離洞穴。翻攝自網路
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