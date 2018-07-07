泰國岩洞救援 前海豹隊員溺斃

2018-07-07 00:44 聯合報 國際中心／報導



數名救援人員二日深入泰國睡美人岩洞內營救失蹤少年。 （美聯社資料照片） 分享 facebook

泰國正分秒必爭企圖搶救被困岩洞的十二名少年足球隊成員和一名教練，六日傳出不幸消息。泰國海軍表示，一名前泰國海軍上士潛水員在參與營救被困洞穴十三人的行動時，因缺氧死亡。據悉，這名三十八歲的前海豹突擊隊隊員死於六日凌晨二點，當時他正試圖返回指揮中心。

潛水員分隊指揮官六日在記者會披露，一名泰國海軍退役潛水員在清萊岩洞執行任務時遇難。參與洞穴救援行動的海豹指揮官介紹，遇難的潛水員沙曼（Saman Gunan）在執行向深處洞穴運送氧氣瓶的任務時，完成任務從洞穴返程途中，因潛水供氣裝備空氣不足而遇難。指揮官強調儘管有同伴犧牲，但仍將繼續盡一切努力將孩子們帶到地面。

氣象單位預測，清萊省七日到十二日有六成機率下大雨，屆時洞內水位恐再次升高。

清萊省長納榮薩表示，現在最令人憂慮的是天氣情況，直言無法承受洞穴再被洪水淹沒的風險。他向海軍海豹突擊隊詢問救援計劃的危險性，並研究可行措施，早日救出被困少年。他又稱已要求搜救人員將十三套潛水裝備運入洞穴。

當局正盡快抽走洞內積水，將潛水救援的風險降至最低。救援團隊期望加快抽水速度，進一步降低水位，令被困少年潛水離開時，有機會浮上水面呼吸，無須全程依賴潛水工具。

電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克推文示，願意為救援被困的少年足球隊隊員提供幫助，在救援行動中可以使用其相關公司的導航設備、抽水技術或者電池。