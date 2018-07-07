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泰國足球少年困洞穴 世足球星鼓勵要堅強

2018-07-07 02:33中央社 莫斯科6日綜合外電報導

泰國12名足球隊少年及教練受困洞穴，多位足球明星紛紛表達支持與關切，他們鼓勵受困足球小將「要堅強」。

這些球星包括巴西傳奇球星羅納度（Cristiano Ronaldo）及英格蘭球星史東斯（John Stones），他們表示，他們密切關注救援狀況。這起事件正好發生在俄羅斯世界盃足球賽期間。

許多球迷也在社群媒體上表示，在黑暗的洞穴中度過兩個禮拜，這些男孩勇氣可嘉，應頒給他們一座世界盃獎盃。

根據美國有線電視新聞網（CNN），羅納度在國際足球總會（FIFA）媒體活動上表示：「這是可怕的新聞，足壇希望有人可以幫助這些小孩脫困。」

這支名叫「野豬」的少年足球隊12名隊員年齡介於11到16歲，25歲的教練6月23日在訓練活動後帶領他們到地下洞穴探險，因大雨積水而受困。

英國利物浦足球隊（Liverpool）教練克羅普（Jurgen Klopp）引用球隊座右銘「你永遠不會獨行」（You'll never walk alone），鼓勵受困洞穴的少年。泰國有很多人關注英格蘭足球超級聯賽。

在送到CNN的影片中，克羅普說：「要堅強，我們與你們同在。我們正關注所有新聞，每刻都希望你們能重見天日，我們對此都非常樂觀，希望能在數分鐘、數小時或數天後發生。」

史東斯表示，在世界盃8強賽對上瑞典之前，他曾與隊員討論洞穴的救援行動。

根據英國媒體，史東斯表示：「我不斷與隊友討論，看到他們被困在洞穴真令人難過，希望他們能安然無恙脫困。」

國際足球總會告訴CNN，他們與泰國足球協會有密切聯絡，而克羅埃西亞足球協會（Croatian FootballFederation）表示，他們相當敬佩球隊能在壓力下保持冷靜。

他們在網站上寫道：「這些男孩們及教練在如此險惡的環境中，展現了過人的勇氣及體力，我們非常敬佩。」

「這種處境遠大於運動賽事，但他們的運動競爭力將會幫助他們應付當前挑戰。」

泰國英國

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