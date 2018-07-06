洞穴救援傳溺斃事件 泰國憂救援時機流逝

2018-07-06 18:09 中央社 泰國美塞6日綜合外電報導



前海豹部隊潛水員沙曼在救援行動中不幸溺斃的同時，泰國海軍海豹部隊指揮官警告，救援受困洞穴13名師生的時機「有限」。先前尋獲師生的喜悅，如今已蒙上一層陰影。

由於這12名男孩和他們的足球教練受困淹水的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）深處，今天這起潛水員犧牲事件使外界高度質疑，穿過狹窄通道救出13人的安全性。

泰國海軍海豹部隊（SEAL）指揮官阿帕恭（Arpakorn Yookongkaew）指出，救援人員除了試圖從錯綜複雜的地下洞穴救出這13人外，恐怕別無選擇。這是當局首度坦言，無法等到積水退去才赴地下洞穴救援。

阿帕恭告訴記者：「我們一開始以為孩子們可以在洞內待很久…但現在情況有變，我們時間有限。」

救援團隊在睡美人洞內數公里一處岩棚，發現這群模樣憔悴、呈飢餓狀態的男孩全數生還時，舉國上下因此鬆了一口氣，如今情勢的演變使得樂觀情緒蒙上一層陰影。

沙曼（Saman Kunont）是負責運送氧氣至洞內的團隊成員之一，他從13人受困處返回時失去意識，不幸喪生。

這群等待救援的男孩年齡界於11至16歲，他們既不會游泳，也沒有潛水經驗。