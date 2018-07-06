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援救困洞13人…運送氧氣瓶意外 泰1前海豹隊員溺斃

影／救援行動首傳罹難！1分半了解泰受困13人多難救

2018-07-06 12:21聯合報 記者陳祐元╱即時報導

2名英國潛水員在黑暗洞穴中，找到受困9天的泰國青少年足球隊，13人全數平安的影像振奮人心，而他們也即時接受食物與醫療援助；不過洞穴因為下雨積水，路況變得奇糟無比，該如何把他們安全救出，可是讓世界各國搜救隊傷透腦筋，最新消息也傳出，1名泰國前海軍潛水員Samarn Kunan，在洞穴內放置氧氣瓶，回程時因缺氧不幸罹難。

之前許多熱血網友不明箇中原由，批評救難人員為何不趕快採取行動，因此外媒特別將洞內路程以動畫方式呈現，希望民眾能理解這次救援行動究竟有何困難。

師生受困地點距離洞口近4公里，經驗豐富的潛水員須花5小時才能到達，原本好走的低窪地，也因積水成了深潭，路程中段還須向上游30公尺才能露出水面，而部分區域過於狹窄，無法攜帶潛水裝備通過，這群不會游泳、沒有任何潛水經驗的師生，必須在混濁的積水中通過層層關卡，可說是困難無比。

泰國政府日以繼夜抽水收到初步成效，距離洞口1.5公里處的積水已抽乾，但狀況仍不容樂觀，因為1場大雨很可能就會毀掉一切；這群師生目前雖然衣食無虞，但待在洞裡越久，變數越多，除了空氣流通、排泄物處理等問題，幽暗空間也會帶來心理壓力，使人出現精神異常，救難人員必須與時間賽跑，盡快找出最安全的辦法，助師生脫困。

13名受困洞穴的泰國師生已確定全數平安，但該如何將人救出，卻讓各國救難團隊傷透腦...
13名受困洞穴的泰國師生已確定全數平安，但該如何將人救出，卻讓各國救難團隊傷透腦筋。美聯社
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