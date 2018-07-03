大雨將至 泰國受困洞穴少年須加快救援

2018-07-03 23:43 中央社 泰國美塞3日綜合外電報導



泰國內政部長阿努彭今天表示，由於未來幾天預報將降下大雨，可能導致山區洞穴內洪水更加氾濫，當局必須加速援救受困泰北清萊省睡美人洞的13名泰國少年足球隊師生。

12名泰國少年和他們的足球教練因大雨受困睡美人洞深處長達9天後，昨天終於被英國潛水搜救隊尋獲。他們被發現待在一塊被洪水包圍的泥墩上，因飢餓而瘦弱。

受困師生亟需的糧食和醫療補給今天已送達他們所在位置，泰國海豹突擊隊潛水隊員和一名軍醫也已來到泥墩陪伴他們。當局還準備盡快將一條電話線拉到地下洞穴，好讓少年和外頭家人聯繫。救難人員同時準備最終脫困計畫。

清萊省副省長巴薩孔（Passakorn Boonyarat）今晚告訴記者：「今夜將安裝一條電話線…他們將能透過軍用電話和家人通話。」

巴薩孔拒絕揣測這批師生可能還會受困多久，不過他說，雖然提供給13人足以維持4個月的補給，但若任何人體力足以離開洞穴，就會盡快予以撤離。

巴薩孔表示，「任何準備好的男孩」可從「3號洞穴先行撤出」。這個洞穴目前被當作救難基地，除了儲放食物、氧氣筒和潛水裝備，也是規劃複雜後勤作業的地點，因為救難人員得設法讓13名瘦弱又沒經驗的受困者，潛水離開部分被水淹沒的山洞。

泰國內政部長阿努彭（Anupong Paojinda）今天則說，根據天氣預報，本週稍後天候不佳，受困少年恐怕得趕在大雨來臨前潛水脫困，且可能得從救難人員進入的同一條複雜路徑撤出。

他表示，當局雖然繼續努力將洪水從洞穴抽出，但顯然有些地方的水抽不到，因此受困少年可能得每人由2名專業潛水員帶領，以潛水方式撤離。

阿努彭說：「潛水並不容易。對從沒試過的人而言，這會是件難事。這不像在游泳池潛水，因為洞穴的特徵是有許多小水道。如果途中有任何閃失，會威脅到性命。」

經驗老道的海豹突擊隊潛水員也得花6小時，才能穿越數公里崎嶇不平的水道來到洞穴出口。專家也說，潛水者因為年輕、害怕和體力耗盡，而出現恐慌、溺水或發生意外的風險很高。

若最終確定少年無法潛水脫困，還有一個機率不大的辦法，那就是鑽洞深入洞穴內將他們撤離。否則這批師生將得等到水退再徒步走出洞穴，但這是最費時的辦法。