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受困洞穴救援難度高 史上不乏成功案例

2018-07-03 20:54中央社 泰國美塞3日綜合外電報導

泰國清萊府府尹那榮薩3日表示，因洪水被困在清萊一個溶洞裏的13名泰國少年足球隊成...
泰國清萊府府尹那榮薩3日表示，因洪水被困在清萊一個溶洞裏的13名泰國少年足球隊成員目前狀態良好，救援隊正尋求最穩妥的解救方案，預計最快在3日深夜開始將他們轉移到洞內的安全地帶。 新華社
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12名泰國男童和他們的足球教練在泰北睡美人洞受困9日，2日終於被尋獲。接下來必須將他們從蜿蜒狹窄並湧入雨季洪水的10公里長洞穴救出，歷史上不乏艱鉅但成功的救援案例。

這13名師生前往睡美人洞探險，卻因大雨而受困，最後被英國潛水搜救隊找到。當時他們擠在洞穴深處一塊楔形乾地上，被攀升的洪水包圍。

搜救人員今天表示，他們準備提供這些男童最多4個月的糧食補給，以安排救援行動。換句話說，這批受困者恐怕還得在地底洞穴待上一段時間。

從受困地下的礦工到受困水底的船員，法新社整理近年來類似的艱困救援案例。這些任務都得克服巨大障礙，所幸都有好結局。

1999年法國格拉馬（Gramat）

1999年11月22日，7名男子在法國西南部的維塔雷爾（Vitarelles）洞穴受困10天後被尋獲。他們全是有經驗的洞穴探險者，但暴雨釀成的洪水阻斷他們的出路。

當時為了找到這7人，專家在岩層鑽了數座井，最後終於擠進其中一座井，再沿著地下河尋獲。由於7人懂得謹慎分配糧食，他們獲救時還有足夠飲水和瓦斯可撐2天，且全都身體健康。

2005年俄羅斯堪察加（Kamchatka）半島

2005年8月4日，載著7名人員的俄羅斯迷你潛艇「戰利品號」（Priz）被海洋廢棄物纏住，受困在海面下約190公尺深處。當時船上人員無法從這樣的深度自行脫困，受困3天後艇內空氣也快用光。

當時這起意外，立刻令人想起5年前俄羅斯的「庫斯克號」（Kursk）潛艇事故，不幸造成艇內所有118名人員全數罹難。幸好最後英國的海底機器人移除障礙物讓「戰利品號」脫困，艇內所有人全數獲救。

2010年智利科皮亞波（Copiapo）

2010年8月5日因岩塊崩塌，33名智利礦工受困地下600公尺深礦坑。外界原本已放棄他們生還可能，直到17天後，從狹窄鑽孔深入的探測器幸運尋獲他們。

其中一名倖存者說明，他們如何靠15罐鮪魚罐頭存活：「我們先是每24小時吃一茶匙，接著每48小時，最後每72小時吃一茶匙。很可怕。」

這群礦工被尋獲後雖獲得物資補給，但救援人員耗費數週才將他們救至地面上。整起意外造成他們在地下待了將近70天。

2012年秘魯伊卡（Ica）

2012年4月7日，秘魯南部一座非法礦坑發生崩塌，9名礦工在地下250公尺深處受困7天。因擔心清除岩石和土壤時引發新的崩塌，導致救援工作受到影響。

受困者最後被救出地面時，救難人員讓他們帶上墨鏡，以防多日不見天日後眼睛見到日光受損。其中一名倖存者與家人熱淚團圓後說：「這一刻就像重生。」

2014年德國溫特斯（Untersberg）山脈

2014年6月8日，52歲男子威斯特豪瑟（JohannWesthauser）在德國一座洞穴地下1000公尺處遭落石擊中，頭部受重傷。當時一共動員700餘名救難人員試圖將他救出。

威斯特豪瑟因傷無法行動，來自5國的救難和醫療人員必須對他進行醫療後送，還得和危險複雜的洞穴環境和地下湖泊瀑布的冰冷低溫博鬥。

11天後威斯特豪瑟終於被擔架抬出洞穴，當地官員形容這場任務「簡直不可能辦到」。

俄羅斯崩塌秘魯

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