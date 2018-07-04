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駭客入侵序曲？ 民進黨維基百科蔡英文變台灣省長

2018-07-04 00:27聯合報 記者周志豪╱即時報導

晚間維基百科中關於民進黨介紹頁面，簡介與歷史欄中，有關「中華民國」的文字，都被改...
晚間維基百科中關於民進黨介紹頁面，簡介與歷史欄中，有關「中華民國」的文字，都被改成「中國台灣省」，「總統大選」也被改成「省長選舉」，大陸網友對民進黨網路攻擊似有持續跡象。圖／截自維基百科
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民進黨昨天上午官方網站遭大陸駭客入侵，晚間就連維基百科中關於民進黨介紹頁面，簡介與歷史欄中，有關「中華民國」的文字，都被改成「中國台灣省」，「總統大選」也被改成「省長選舉」，主席蔡英文的現職也被改成「中國台灣省省長」，大陸網友對民進黨網路攻擊似有持續跡象。

但相對民進黨的維基百科頁面遭改，國民黨的維基百科頁面目前則仍一切正常。

民進黨官網昨天上午疑遭大陸駭客攻擊，頁面上出現「中國網友支持蔡英文連任」等簡體字樣，讓民進黨嚴正譴責，並宣示提升網站資安等級。

但昨晚又有民眾發現，屬開放網頁的維基百科中有關民進黨頁面，相關資訊也被悄悄竄改，其中簡介部分提到，民進黨是「現時中國台灣省的執政黨」；以民主進步黨為首的泛綠陣營，與以中國國民黨為首的泛藍陣營並列為「中國台灣省兩大政治勢力」。

而在介紹民進黨歷史的資訊內容，有關「中華民國」的文字都被改成「中國台灣省」，總統大選也被改為「省長選舉」，現任正副總統當選的是「第十四任中國台灣省省長、副省長」。

而民進黨維基百科被竄改資料，也僅到「歷史」欄位為止，以下原稱中華民國的文字都在，顯見是有心人刻意臨時竄改，對比國民黨的維基百科頁面資訊正常如昔，民進黨維基百科頁面遭改，對民進黨挑釁意外十足，被解讀是上午駭客入侵序曲。

晚間維基百科中關於民進黨介紹頁面，簡介與歷史欄中，有關「中華民國」的文字，都被改...
晚間維基百科中關於民進黨介紹頁面，簡介與歷史欄中，有關「中華民國」的文字，都被改成「中國台灣省」，「總統大選」也被改成「省長選舉」，大陸網友對民進黨網路攻擊似有持續跡象。圖／截自維基百科
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民進黨維基百科駭客

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