專船專機接送台商 陸委會：非小三通範圍

疫情威脅小三通，台商苦無回家路！陸委會主委邱太三26日於立院備詢時表示，因應中國疫升溫，會加強乘船的清消措施。藍委鄭天財質詢說，有沒有考量過專機、專船接受台商返國的可能性？邱太三回應說，「專船、專機是另一塊，而不會在小三通的討論範圍。」

政策與價值衡量

小三通將復航，但並未開放台商以此方式返台，引發民眾不滿。對此，王必勝接受媒體聯訪時說，金馬的醫療量能要處理這麼多的旅客，加上中國疫情現在比較厲害，要審慎評估。他指出，根據民航局資料，現在從中國入境台灣的飛機都還有位子，回去中國也還有，並不是訂不到機票。

邱太三在立院報告時說，春節專案做為未來復航的起點，如果我們這一次出了差錯，恐怕後面就更難來做這樣的一個恢復，「必須要做的一個政策跟價值的選擇」。

擔憂未知的病毒株

國民黨立委羅美玲質詢時表示，病毒株是否存在兩岸差異？王必勝回應說，目前台灣主要的變異株是BF.5，但中國現在確診、死亡或病毒變異的情況都沒辦法從官方數據得到，疫情相對不透明。

他也說，目前中國流行BF.7病毒株傳染性較強，也已經出現本土與境外移入的個案，再觀察是不是會取代BF.5變為主流。但王必勝也強調，「更擔心的是我們還不知道的病毒株，因為這樣大規模感染會產生很多的變異」。

專機專船救台商？

此外，鄭天財質詢說，目前中國台商自桃機返台有什麼管制措施嗎？王必勝回應，管制措施沒有變動，仍是「0+7」的入境檢疫措施。鄭天財接續問，中國返台旅客是否造成疫情升溫，王必勝回應說，疫情確實有升溫，目前每週大概有20例來自中國的境外移入確診個案。

鄭天財說，春節開放小三通專案一直強調金門、馬祖醫療量能的問題，但如果從中國台商返台的佔比沒有很高，應避開離島醫療量能不足的問題，如直接專機、專船送返國等的方式，避免影響台商的權益。

邱太三回應說，「會考量委員的意見」，但這是疫情三年來，金門、馬祖第一次第一線接觸中國旅客，不可不慎，而且如果要規劃專船專機，也是另外一塊，並非是小三通的討論範圍。

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