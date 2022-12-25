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台商回家難 陸委會：行穩才能致遠

聯合報／ 記者林縉明廖士鋒陳政錄蔡家蓁／台北—北京連線報導
陸委會24日傍晚回應小三通遭批做半套議題，強調行穩才能致遠，對於台商台生中轉等問題，陸委會表示「念茲在茲」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會24日傍晚回應小三通遭批做半套議題，強調行穩才能致遠，對於台商台生中轉等問題，陸委會表示「念茲在茲」。（圖／聯合報系資料照片）

行政院日前拍板小三通重啟，卻僅限金馬鄉親與陸配，不包含在陸台商、台生，遭批評是「做半套」。民間團體昨舉辦「還我小三通」遊行抗議，五百名台商及家屬等民眾表達不滿，並提出多項中轉解方，盼政府接納。陸委會回應，小三通復航須行穩才能致遠，步步為營，並有完整配套，才是政府負責任的作法。

昨有多名國民黨立委到場聲援，連江縣立委陳雪生呼籲陸委會下周二協商時，包含原籍金馬民眾也可通過小三通航線進入大陸，也希望一併開放台商走金馬小三通、以及平潭到台北港直航航線。

金門縣立委陳玉珍說，福建台商協會提出入境前可做四十八小時核酸檢測，檢附陰性證明入境。

國民黨前主席洪秀柱批評，上次不准「小明」回來，現在不准「大明」（台生、台胞）回來，台灣跟廈門的飛機航班照飛，金門跟廈門往來的船班卻不准開，難道搭船會傳染病毒，搭飛機就不會傳染嗎？

大陸全國台企聯則公開呼籲政府，重啟「小三通」應對全體台商、台灣鄉親一視同仁。福州台協會長蔣佩琪說，福建有超過廿萬名台商、台幹、台青，現在苦於買不到機票回家過年；大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩說，台商、台青、台幹願意配合入境核酸檢測，希望執政當局能真正替老百姓想想。

台商 小三通

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