相關微信群組 罵聲一片

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

行政院昨（22）日拍板循序恢復「小三通」，不過首波開放僅限金馬民眾未包含台商中轉，不少台商表示，微信群組裡「罵聲一片」，而有台商呼籲，希望政府能恢復兩岸直航的客輪載客，至少可紓解上萬人回台。

前廈門台協會長、大陸全國台企聯副會長吳家瑩表示，之前廈門和平潭每天都有客輪到高雄、台中與基隆的港口，因為疫情原因沒有載客，只有載貨物，政府能否考慮恢復客輪能在過年前後期間恢復載客，讓部分台灣民眾返鄉過年。

吳家瑩指出，年關將近，有許多的台胞要攜家帶眷返台，因此對於先前受疫情與隔離政策影響已中斷的「小三通」寄予厚望，沒想到換來卻是失望，「微信群組裡通通都是罵聲一片」。

吳家瑩提到，疫情防控有很多種方式，尤其現在並沒有開放大陸民眾到台灣，或透過小三通中轉，相信台灣的防疫措施會做得很好。

上海台協副會長蔡世明指出，現在兩岸航班單程票價，動輒人民幣7,000元（約新台幣3.1萬元），一般的台胞根本付不起，而小三通是收入比較少的台胞另一個選項，雖然會花多一點時間累一點，但至少是多了一條可以回家的路。

小三通 疫情 台商

延伸閱讀

小三通金馬民眾春節先行 陸配開心：終於通了

小三通重啟 王忠銘盼未來小三通航班逐步增加

小三通分階復航 陳玉珍：愧對台商、籲增兩岸直飛航班

小三通金馬民眾春節專案啟動 陳福海：嚴冬中感受一絲暖意

相關新聞

限金馬民眾陸配 藍批小三通重啟做半套

行政院昨天拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案向交通部航港局申請航班，明年一月七日起至二月...

冷眼集／小三通「做半套」 又見政治算計

小三通將以專案方式復航，當總統府喊出「盼為兩岸人民之間健康有序交流的起點」時，官方技術性理由阻擋，挨轟「做半套」。實際上...

為何未開放台商中轉？ 邱太三：可能讓確診者停留金門

行政院昨天拍板小三通以春節專案方式限期重啟，以金馬地區民眾及陸配為限，未開放台商中轉。陸委會主委邱太三表示，中國大陸疫情...

福建11台商協會發聲明 喊話政府別「切香腸」 要搭小三通回家

行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，循序開放「小三通」，對象包括金馬地區民眾、陸配，但不包含台商。對此，福建福...

小三通春節重啟 只做半套

行政院昨（22）日拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，於明年春節前後二周，即1月7日至2月6日，凡設籍金馬地區民眾，以及陸...

加班機銳減 機票少又貴

距離農曆春節已不到一個月，綜合整理兩岸五家航空公司釋出春節往返加班機資訊，農曆年前從「上海飛桃園」的單程加班機約有78班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。