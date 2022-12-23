相關微信群組 罵聲一片

行政院昨（22）日拍板循序恢復「小三通」，不過首波開放僅限金馬民眾未包含台商中轉，不少台商表示，微信群組裡「罵聲一片」，而有台商呼籲，希望政府能恢復兩岸直航的客輪載客，至少可紓解上萬人回台。

前廈門台協會長、大陸全國台企聯副會長吳家瑩表示，之前廈門和平潭每天都有客輪到高雄、台中與基隆的港口，因為疫情原因沒有載客，只有載貨物，政府能否考慮恢復客輪能在過年前後期間恢復載客，讓部分台灣民眾返鄉過年。

吳家瑩指出，年關將近，有許多的台胞要攜家帶眷返台，因此對於先前受疫情與隔離政策影響已中斷的「小三通」寄予厚望，沒想到換來卻是失望，「微信群組裡通通都是罵聲一片」。

吳家瑩提到，疫情防控有很多種方式，尤其現在並沒有開放大陸民眾到台灣，或透過小三通中轉，相信台灣的防疫措施會做得很好。

上海台協副會長蔡世明指出，現在兩岸航班單程票價，動輒人民幣7,000元（約新台幣3.1萬元），一般的台胞根本付不起，而小三通是收入比較少的台胞另一個選項，雖然會花多一點時間累一點，但至少是多了一條可以回家的路。