加班機銳減 機票少又貴

距離農曆春節已不到一個月，綜合整理兩岸五家航空公司釋出春節往返加班機資訊，農曆年前從「上海飛桃園」的單程加班機約有78班次，數量不僅大不如前，年後從「桃園飛上海」的單程加班機更少，目前已公布還不到20班次。

加上單程機票要價都在人民幣7,000元（新台幣3.1萬元）以上，不少台胞因「機票少又貴」，對今年返台過年又打了退堂鼓。

從「上海飛桃園」年前單程加班機中，華航從1月1日至21日除夕日都是每天一班；其次大陸國航及南航目前釋出訊息均從1月1日至20日每天一班；長榮航空在1月6日至10日及1月14日至21日，每天增開加班機一班共12班；東航在1月1日、4日、6日、21日各增開一班。

從「桃園飛上海」的單程加班機部分，華航以及長榮均新增周日航班且兩周一班，兩家互相對飛。

南方航空則是從12月6日起由隔周二飛航增加為每周二飛航，一直到3月21日為止。