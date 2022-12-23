小三通春節重啟 只做半套

行政院昨（22）日拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，於明年春節前後二周，即1月7日至2月6日，凡設籍金馬地區民眾，以及陸配，可以循小三通途徑返台過春節，但並未開放各界高度期待的台商中轉，小三通只做半套。

對此，陸委會主委邱太三解釋，目前中國大陸疫情嚴峻，而小三通是船運，旅客下船後到機場還有一段距離，加上飛機航班時間不一定能與船運航班銜接，當地民代皆反應不該讓金馬承擔疫情風險，中央評估醫療量能後，決定不開放中轉。

陸委會指出，此次專案是在疫情風險可控下循序漸進恢復小三通，以春節專案作為試點，後續再進行滾動檢討，實施期間自明年1月7日至2月6日為止，航班採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

行政院長蘇貞昌指出，農曆春節是親人團聚、是國人最重要的習俗，對於金馬地區民眾的需求，蔡總統有指示，上周在行政院會也裁示各有關部會，對於金門、馬祖地區民眾返鄉過節的需求，要儘量給予協助，提供給鄉親最大的方便。

總統府發言人張惇涵也表示，「金馬地區民眾春節交通專案」是在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在大陸生活、工作的金馬地區民眾和配偶能夠透過小三通往返過年，並滿足人道需求。後續仍將視疫情發展及整體情勢評估，循序漸進恢復小三通，並期盼透過此次春節專案，作為疫後兩岸人民之間健康有序交流的起點。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則表示，目前中國大陸疫情升溫，且從大陸確診狀況來看，現階段不適合開放中轉，台商中轉必須經過金馬，中間可能發生旅客出現發燒、呼吸道症狀，甚至確診必須留置金門等問題，但考量到金馬地區只有各一間醫院，只要確診數量稍微增加，就會造成當地醫療負擔，而衍生後送或無法安置的問題。因此還需要等到中國大陸疫情降溫才有可能，未來也會用境外移入個案，做適當抽樣跟PCR檢測，包含定序等，來間接觀察回來入境的確診率，作為參考依據。