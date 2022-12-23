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冷眼集／黃偉哲急切割陳凱凌 慢刀斬亂麻

聯合報／ 本報記者鄭維真唐秀麗
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲任內，爆發首起局處長涉弊案，遭檢調大動作搜索，市府團隊形象受挫，適逢小內閣調整及第二任就職前夕，黃昨切割稱「陳凱凌早就要離開」，甚至要求自己及未來團隊簽署廉政公約盼能止血，不過，陳的爭議從三月延燒迄今，難免遭疑是「慢刀斬亂麻」，恐影響市長聲望，只有拿出魄力，徹底剷除這股寄生市府勢力，才能找回正道力量，重拾清譽。

台南最近很不平靜，從八十八槍重大槍擊案尚未破案、議長選舉綠營鬧內鬨，爆出光電利益扯黑金，如今又有市府一級主管涉貪，有如連環爆，問題接踵而來，黃偉哲昨率副市長趙卿惠開記者會澄清說明，清楚切割陳凱凌。

據了解，市府接獲陳凱凌涉及相關弊案，初步調查後，市府高層心裡有底，有告誡陳，但陳口才好、擅長用政治處理事情，且與民進黨高層關係良好，找來綠營重要人士向黃偉哲「關心」，黃是民進黨內「孤鳥」沒有派系，又正值市長選舉期間，因此也就未立即處理陳，其實陳不想走，一直想續待在市府。

黃偉哲本屆市長政見，強調要延續副總統賴清德擔任市長時的勤政、清廉、愛鄉土，用人唯才、人事公開，市府政風處八月向議會報告調查結果，外界以為查無不法，事實上，市府人員透露，在行政部分查無不法，但涉及司法調查部分，為不打草驚蛇，加上無司法調查權，同步送台南地檢署調查。

為緊急滅火，黃偉哲昨早重申，清廉、公開、透明是團隊須做到的最高原則，「沒有模糊地帶」，甚至要求自己及未來團隊簽署廉政公約，並定期向市民報告。

對於外傳小內閣公布因陳涉案而推遲，黃偉哲切割稱「陳早就要離開，歸建學校」，承諾陳不續任，並指政風處五月即啟動調查，將相關資料函送南檢偵辦，若陳真有涉及相關責任，絕對「追究到底」，一展破釜沉舟決心。

有政壇人士指出，黃偉哲過去未有自己人馬，小內閣猶如「拼裝車」，人事掌控本就不易。邁向第二任，黃偉哲如何找回清廉初衷，「行動勝於言論」。

陳凱凌 貪汙 黃偉哲 賴清德

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