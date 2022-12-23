陳凱凌羈押禁見 南市小內閣沒有他

台南市長黃偉哲昨天公布新小內閣五名新首長名單，涉貪被羈押禁見的經發局長陳凱凌未在名單中，由台中市府參事林榮川接任，外界質疑是臨時換人，黃偉哲表示，人事不會半天就定案，陳凱凌先前就表達想回學校，十二月中旬就決定不讓他當局長，因繼任人選還未確定，採取較嚴謹的作法，原本就是昨天要公布。

陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，昨天凌晨經檢方複訊後，認他涉犯貪汙罪嫌重大且逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押。專案小組也著手檢視及分析查扣事證，釐清是否涉及他案。而檢方備妥一大本聲押書及六大宗卷證提送台南地院，法官還花段時間消化內容，陳凱凌聘三名律師，昨晚近八時召開羈押庭，今天零時裁定羈押禁見。

陳凱凌昨請假缺席台南市議會臨時會，議員砲聲隆隆，質疑陳凱凌當初說自送政風處調查，政風處應向大家報告調查結果；市府政風處長高伯陽表示，六月二十九日完成調查，也把行政調查結果交給南檢參辦，如果政風處有包庇，相信檢方看到資料及調查報告也會秉公處理。

黃偉哲強調，他及未來的市府團隊要簽署廉政公約，台南市重大投資案件、申請程序，都會定期用最透明公開方式報告；五位新首長分別是副市長葉澤山由文化局長升任、衛生局長蘇世斌向奇美醫學中心借將、社會局長盧禹璁是嘉南藥理大學社工系老師、研考會主委陳淑姿是前主計處長，另環保局和文化局暫由副局長代理。

國民黨台南市議員謝龍介昨在議會質詢黃偉哲，台六十一以西暫緩光電案申請，是要守護這塊土地，不反對太陽能因是國家能源政策，但要顧及居住正義，今年黑面琵鷺很多不飛到七股直接飛到茄萣，要求承諾未來西濱台六十一以西不能開放種電，且外傳議長選舉以開放台六十一以西為籌碼，傳言滿城風雨，黃偉哲若能宣誓對他是正面的。

黃偉哲說，市府態度就是在他任內絕不審議六十一線快速道路以西太陽光電案，更不會危及此地區的生態環境。