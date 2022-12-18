柯文哲：民進黨「打過頭」 選戰大敗

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉貪汙官司，前天清晨交保後未再現身，直到昨中午才出席新竹一場婚禮，心情看起來不錯，神情輕鬆。這場婚宴不僅促成藍綠白黃各政黨多位政治人物同場，高虹安還與國民黨桃園市長當選人張善政、新竹縣長楊文科三人首度同框，場面難得。

這場婚宴是新竹市議會機要秘書林家琛、新竹地方法院法官賴淑敏女兒婚宴，現場冠蓋雲集。陸委會主委邱太三上台引言，國民黨主席朱立倫、張善政、楊文科，及立委林為洲、邱顯智、民進黨竹北市長當選人鄭朝方等人都到場。

高虹安交保後整整一天沒公開行程，昨中午出席婚宴，氣色相當好，不少賓客上前希望合照，她來者不拒，看不出才剛歷經十九小時的馬拉松偵訊。她被安排與朱立倫、楊文科、竹市前議長謝文進、竹市議長許修睿等人同桌。

高虹安廿五日雖可順利就職，但未來仍將面臨司法嚴峻挑戰。台北市政府市政顧問翟本喬昨在臉書發文「獻策」，認為如果高虹安一審被判有罪，將會由副市長代理，所以要找一個比高虹安更會查弊案的人來當副市長。他直接點名，時代力量前立委黃國昌有打弊能力，可嚇阻立院民進黨團總召柯建銘「追殺高虹安」。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨說，民進黨在北台灣選到全軍覆沒，很大理由就是「打過頭了」。行政院長蘇貞昌則說，這幾年詐領助理費被判刑的民代公職人員，各黨各派都有，不是任何人可以控制司法的，「我們都希望大家尊重。」