高虹安找3位超強背景律師 林智群估陪訊19小時 「噴掉至少90萬」

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉詐助理費遭搜索約談，歷經逾19小時的偵訊後，台北地檢署依涉貪汙、偽造文書等罪命高虹安60萬元交保。律師林智群對此指出，律師費以陪偵程序來說是另外獨立報價，高虹安這次請了3名律師，律師費噴掉至少「90萬元」。

律師林智群在臉書發文表示，一般人找律師處理刑案，律師通常會報價，不過由於不是每個案子都需要陪偵，所以陪偵程序通常是另外獨立報價的，而且是以小時計算，「一個小時行情是8,000-25,000元不等，如果凌晨還要加班，費率會更高」。

林智群接著提到，高虹安從15日上午10點抵達北機組被約談，直到16日上午5點被檢察官以60萬元交保，前後下來總共花了19個小時，如果加上處理交保的時間，大約為20小時。

加上高虹安這次請了3名律師，其中2位是前檢察官、1位是前資深法官，林智群估算，「這種等級的律師保守估計一個小時至少15,000元，晚上超過6點以後費用更高」，3個律師一個小時約45,000元，20小時下來，就噴掉至少90萬元，這還不算夜間加價，「相較之下，保證金60萬元，還是小菜一碟，高委員回去睡覺起來，可能會悲從中來，不是因為被誤會，被攻擊，而是想到怎麼會噴掉這麼多錢」。