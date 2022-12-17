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頂樓被掛民進黨旗 北檢追查

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導
北檢偵辦高虹安詐領助理費案，昨天下午頂樓竟遭不明人士掛上民進黨旗。記者蔣永佑／攝影
北檢偵辦高虹安詐領助理費案，昨天下午頂樓竟遭不明人士掛上民進黨旗。記者蔣永佑／攝影

台北地檢署前天大動作偵辦民眾黨立委高虹安詐領助理費案，外界質疑全案遭政治力介入，不料昨天下午北檢頂樓懸掛國旗處上方，被發現加掛一面民進黨旗。北檢除強調偵辦高虹安案是依既定步驟調查、蒐證，也將追查到該署頂樓懸掛旗幟者的身分與是否有法律責任，並了解是否與高虹安案有關。

昨天下午三點多北檢頂樓懸掛國旗處被發現升上一面民進黨黨旗，北檢緊急派員查看，發現不明人士將民進黨旗綁在原來的國旗上方，再重新升上旗桿，北檢人員隨即將黨旗拆下清除，

由於事關機關安全，北檢隨即調閱地檢署內相關監視畫面，初步研判為一戴口罩、穿套頭外套的不明人士，從監視畫面仍無法判斷其性別等其他特徵，但從其裝扮與行為，顯然是有備而來，北檢將擴大監視器調閱範圍，追查該人士行蹤。是否有法律責任，將在查處後依相關規定辦理。

北檢表示，北檢頂樓旗桿處與台北地院、法務部相通，為一片廣大露天平台，當中雖有各機關的樓梯通往頂樓，但幾乎都是有門禁的工作樓梯，研判外來人士可能尾隨同大樓員工潛入頂樓。

高虹安 國旗

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