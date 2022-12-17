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高虹安案攻防 牽動柯文哲總統大夢

聯合報／ 本報記者李承穎鍾維軒林政忠
新竹市長當選人高虹安（左）涉入詐領助理費案後，台北市長柯文哲（右）的總統夢恐受波及。圖／聯合報系資料照片
新竹市長當選人高虹安（左）涉入詐領助理費案後，台北市長柯文哲（右）的總統夢恐受波及。圖／聯合報系資料照片

新竹市原本被視為台北市長柯文哲前進二○二四的灘頭堡，但民眾黨新竹市長當選人高虹安涉入詐領助理費案後，風城宛如政壇火藥庫，從此注定風風雨雨；即使高虹安挺過免於羈押的第一關，但頭過身難過，接下來是漫長的司法和政治攻防，高虹安的市長路風雨飄搖，甚至波及柯文哲的總統大夢。

高虹安案昨天有三種可能的不利情況，依序是重金交保、檢方聲押、裁定羈押，至少高虹安挺過司法戰最糟糕的第一關，昨天交保後，十二月廿五日可以如期就職新竹市長，不會第一步就陷入泥沼，避免三個月內無法宣誓就職將直接失去資格。

高虹安昨天最樂觀的結局是無保請回，民眾黨可反擊國家機器打壓，但高虹安最後被依貪汙罪六十萬元交保，原本「他」字案也改成「偵」字案，高虹安仍陷入逆風挨打的處境，形同鼓舞綠營攻擊手更加強火力，網路爆料勢必更層出不窮。高虹安昨晨一步出北檢，更險峻挑戰也接踵而來。

出訪新加坡的柯文哲心懸高虹安，即使參訪緊湊，柯仍隨時越洋掌握偵辦進度。由於檢調發動搜索的時機點，恰巧選在柯出訪之際，令民眾黨內充滿質疑；柯文哲昨晚八時一返台立即展開反擊，到底新竹市有什麼見不得人的事，需要在立院會期間大動作兵分八路搜索高虹安？真的滿奇怪。

民進黨陣營已經預告，柯文哲將面臨「三頭空」窘境。為了避免綠營一語成讖，高虹安必須全神貫注面對司法攻防，柯文哲則領軍展開政治反擊，高要站穩新竹市長腳步，柯則力保總統大選本命區，兩人兵分兩路，形成另類的「命運共同體」。

不過，更實質問題是，新竹市長交接後，只有一名員額的新竹市副市長將成關鍵人物，因為高虹安未來若一審判決貪汙有罪，「高市長」將被勒令停職，改由副市長代理職務，面對司法變數，副市長恐成實權代理人。

副市長一職已成各方角力的對象，國民黨新竹市議長許修睿選前曾力挺高虹安，但柯文哲選後不可能拱手讓給國民黨，否則將讓藍營蠶食鯨吞竹市府；未來藍白難合，民進黨更虎視眈眈，高虹安將是步步驚心。

高虹安 柯文哲 貪汙 國家機器

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