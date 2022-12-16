搜索高虹安國會辦公室 北檢：無事先函請立院同意

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，15日遭檢調大動作搜索、約談，16日凌晨高虹安改列「偵字案」被告，諭令60萬元交保。媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》發文表示，有吳成典的判例在前，高不易被判有罪，強烈建議高虹安比照蘇治芬，放棄交保自願被押，「分分鐘都讓民進黨流血」。

2022-12-16 10:11