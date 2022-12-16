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高虹安轉被告交保！媒體人教戰「膽小鬼遊戲」 分分鐘讓民進黨流血

聯合新聞網／ 綜合報導
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安，以60萬元交保候傳。記者蔣永佑／攝影
涉嫌違反貪汙治罪條例詐領助理費的高虹安，以60萬元交保候傳。記者蔣永佑／攝影

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，15日遭檢調大動作搜索、約談，16日凌晨高虹安改列「偵字案」被告，諭令60萬元交保。媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》發文表示，有吳成典的判例在前，高不易被判有罪，強烈建議高虹安比照蘇治芬，放棄交保自願被押，「分分鐘都讓民進黨流血」。

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領國會助理費案，從選前一路延燒到選後，檢調15日兵分八路搜索，並約談高虹安及其男友李忠庭等4人，歷經逾5小時的漏夜偵訊後，將高虹安改列「偵字案」被告，並諭知以60萬元交保，代表日後高被起訴的機率大增。

媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》以「高虹安的膽小鬼遊戲」為題發文表示，高虹安當選新竹市長，直擊民進黨軟肋，在高上任前拉高司法偵辦的態勢，創造政治上的空間，「妳動我的大秘寶，我就辦到妳雞犬不寧，妳放手，那助理費也可以四四六六就算了」。

朱凱翔認為，此案司法上要判高虹安有罪並不容易，因為有吳成典的判例在前，在政治上，前雲林縣長蘇治芬被控在2006年擔任縣長期間涉嫌收賄，當時蘇放棄交保自願被押，馬上造成馬政府的莫大壓力。所以，朱凱翔「強烈建議高虹安照辦，要押便來，怕你不敢，分分鐘都讓民進黨流血。來吧！我要看到血流成河。」

貼文曝光，網友紛紛留言「一屍五命後，我也想看到血流成河」、「當然要血流成河才符合全國人民的期待」、「12億該上場了」、「12億的紋風不動，60萬助理費他X的天搖地動？」、「好奇助理費可不可以全台每個立委議員大普查」、「政治太可怕了，可見新竹水有多深？！」

另有網友表示「綠是綠、藍是藍！藍不敢的不等於綠不敢！」、「馬蔡不同，收押高絕對不會讓蔡政府有壓力，強盜集團如果怕壓力怎會成為強盜？」質疑「膽小鬼遊戲」是否能奏效，朱凱翔則回應「要選舉了」。

高虹安

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當年黨外人士在選舉訴求悲情牌時，常以國民黨政治迫害，要選民用選票還公道，頻打「當選過關，落選被關」的口號。如今時空變換，15日檢調兵分8路，從立法院到立委高虹安住所、雙親住所等處搜索，並帶回相關物證，要追究新竹市長當選高虹安助理費案，顯然有意打破政治俗諺的說法，要人民見識到檢調的權威，即便是「當選」也可能要「關」，更進一步的討論是，是不是要讓高虹安就不了職，依法3個月內無法宣誓，新竹市長還得補選，等於是直接要「沒收」九合一新竹選舉的結果。

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聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看新竹市長當選人高虹安涉詐領國會助理費，昨被列為被告，司法後續行動將如何影響她的市長之路？

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