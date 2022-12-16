詐領助理費涉貪 高虹安60萬元交保

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨兵分八路搜索，並約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及前臉書小編台大十三妹之一「公衛文」王郁文四名被告，現任行政主任黃鈴惠則以證人身分約談。

高虹安等人經移送北檢複訊，檢察官依涉犯貪汙治罪條例，諭知高虹安60萬交保；陳奐宇、王郁文各10萬交保；李忠庭和黃鈴惠則請回。在檢方對高虹安祭出強制處分後，代表案情逐漸明朗，由「他」字案轉為「偵」字案，同時象徵日後高的起訴機率大增。

昨天午夜高虹安等人陸續移送後，王郁文、李忠庭、陳奐宇很快就複訊完畢，於凌晨一到兩點半間陸續交保或請回，各自離開北檢，唯獨高虹安持續偵訊直到清晨約5點10分，才終於以60萬元交保候傳，且未限制出境、出海及住居。離去時，高虹安在律師團包圍下，不發一語迅速上車離去。