涉詐領國會助理費 檢調8路搜索高虹安

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨天兵分八路搜索包括高的立院辦公室及她在新竹與台北父母住處，約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及高的臉書前小編、「台大十三妹」王郁文等四名被告，現任行政主任黃鈴惠以證人身分被約談，全案漏夜偵訊中。

搜索國會行動 引發熱議

由於目前仍是立法院會期，檢調昨天搜索國會行動引發熱議，辦案單位表示因擔心高卸任立委之後，立法院公務電腦即將繳回，證據恐有不完整、滅失的可能，才啟動偵查行動。高的國會辦公室昨歷經約兩小時搜索後，陳奐宇遭帶回北機站約談。

檢調搜索時，高虹安人在新竹，昨天上午十點多主動赴北機站說明，李忠庭搜索時也不在住處，經聯繫後約十一點半前往北機站。北檢表示，昨天是傳喚高、陳到案說明，若後續認為有逮捕必要，因高虹安為現任立委且在會期中，需另外行文給立院，經同意後才能逮捕及後續強制處分。

立院何時知情 說詞不同

立法院何時知情檢方要搜索卻出現不同說詞。台北地檢署表示檢察長林邦樑昨天上午致電立院秘書長林志嘉，告知欲前往高辦搜索，經林轉告立法院長游錫堃，在游同意下派員與檢察官會合，帶同兩名檢察官至中興大樓十樓高虹安辦公室搜索。但游錫堃昨受訪則稱前幾天就在林志嘉送上來的簽呈上批准同意。

檢調共聲請八張搜索票獲准，搜索處所除高虹安國會辦公室、高位於新竹市的戶籍住所、辦公室、助理居住處也被搜索，檢調還懷疑，高虹安雙親位於台北市內湖區住處也藏有與案情相關的證據，昨同步搜索、取證，並出動四名專案檢察官協同偵查。

高虹安的男友李忠庭昨同步遭約談。記者曾吉松／攝影

目前全案分兩大部分，一為高虹安男友李忠庭在永齡基金會任職期間，疑似以人頭另領取高虹安公費助理薪水；另一部分是助理們低薪高報，把加班費請領至上限，再將薪資差額和浮報的加班費上繳作為公積金。

檢調先前除已傳喚外界所稱的吹哨者，逐一確認身分及檢舉內容，另傳喚高虹安國會辦公室前行政主任黃惠玟、副主任陳昱愷到案說明。由於黃惠玟交出五百筆公積金內帳，檢方也向立法院人事處調閱高虹安辦公室申請公費助理清冊及單據，比對薪資申報及「公積金」內帳是否吻合。

高以大水庫理論答辯

辦案人員昨針對公積金、薪資申報等內容與證人說詞，逐一要求高虹安說明。據了解，高虹安以「大水庫理論」答辯，也沒有一毛錢落入她私人口袋。

高虹安昨在北機站歷經約十四小時訊問，深夜十二時許背著看似裝滿資料的背包被移送台北地檢署複訊，抵達北檢時面對媒體追問時未發一詞，隨即進入偵訊室。

高虹安若因司法案件無法在本月廿五日宣誓就職，可能影響她未來市長資格。