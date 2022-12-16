快訊

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

到輔大放「詐彈」辯稱送聖誕禮物 嫌犯竟是北市前議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉詐領國會助理費 檢調8路搜索高虹安

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜林孟潔林銘翰／台北報導
當選新竹市長的民眾黨立委高虹安因被檢舉詐領助理費案，昨在北機站歷經約十四小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊。記者曾吉松／攝影
當選新竹市長的民眾黨立委高虹安因被檢舉詐領助理費案，昨在北機站歷經約十四小時訊問，深夜移送台北地檢署複訊。記者曾吉松／攝影

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨天兵分八路搜索包括高的立院辦公室及她在新竹與台北父母住處，約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及高的臉書前小編、「台大十三妹」王郁文等四名被告，現任行政主任黃鈴惠以證人身分被約談，全案漏夜偵訊中。

搜索國會行動 引發熱議

由於目前仍是立法院會期，檢調昨天搜索國會行動引發熱議，辦案單位表示因擔心高卸任立委之後，立法院公務電腦即將繳回，證據恐有不完整、滅失的可能，才啟動偵查行動。高的國會辦公室昨歷經約兩小時搜索後，陳奐宇遭帶回北機站約談。

檢調搜索時，高虹安人在新竹，昨天上午十點多主動赴北機站說明，李忠庭搜索時也不在住處，經聯繫後約十一點半前往北機站。北檢表示，昨天是傳喚高、陳到案說明，若後續認為有逮捕必要，因高虹安為現任立委且在會期中，需另外行文給立院，經同意後才能逮捕及後續強制處分。

立院何時知情 說詞不同

立法院何時知情檢方要搜索卻出現不同說詞。台北地檢署表示檢察長林邦樑昨天上午致電立院秘書長林志嘉，告知欲前往高辦搜索，經林轉告立法院長游錫堃，在游同意下派員與檢察官會合，帶同兩名檢察官至中興大樓十樓高虹安辦公室搜索。但游錫堃昨受訪則稱前幾天就在林志嘉送上來的簽呈上批准同意。

檢調共聲請八張搜索票獲准，搜索處所除高虹安國會辦公室、高位於新竹市的戶籍住所、辦公室、助理居住處也被搜索，檢調還懷疑，高虹安雙親位於台北市內湖區住處也藏有與案情相關的證據，昨同步搜索、取證，並出動四名專案檢察官協同偵查。

高虹安的男友李忠庭昨同步遭約談。記者曾吉松／攝影
高虹安的男友李忠庭昨同步遭約談。記者曾吉松／攝影

目前全案分兩大部分，一為高虹安男友李忠庭在永齡基金會任職期間，疑似以人頭另領取高虹安公費助理薪水；另一部分是助理們低薪高報，把加班費請領至上限，再將薪資差額和浮報的加班費上繳作為公積金。

檢調先前除已傳喚外界所稱的吹哨者，逐一確認身分及檢舉內容，另傳喚高虹安國會辦公室前行政主任黃惠玟、副主任陳昱愷到案說明。由於黃惠玟交出五百筆公積金內帳，檢方也向立法院人事處調閱高虹安辦公室申請公費助理清冊及單據，比對薪資申報及「公積金」內帳是否吻合。

高以大水庫理論答辯

辦案人員昨針對公積金、薪資申報等內容與證人說詞，逐一要求高虹安說明。據了解，高虹安以「大水庫理論」答辯，也沒有一毛錢落入她私人口袋。

高虹安昨在北機站歷經約十四小時訊問，深夜十二時許背著看似裝滿資料的背包被移送台北地檢署複訊，抵達北檢時面對媒體追問時未發一詞，隨即進入偵訊室。

高虹安若因司法案件無法在本月廿五日宣誓就職，可能影響她未來市長資格。　　

高虹安 薪資 林志嘉 游錫堃 民眾黨

延伸閱讀

高虹安深夜移送北檢複訊 民眾怒嗆「貪汙犯」

高虹安行政主任黃鈴惠 從調查局北機站移送北檢複訊

高虹安男友李忠庭送北檢複訊

高虹安男友李忠庭 移送北檢表情嚴肅

相關新聞

高虹安轉被告交保！媒體人教戰「膽小鬼遊戲」 分分鐘讓民進黨流血

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，15日遭檢調大動作搜索、約談，16日凌晨高虹安改列「偵字案」被告，諭令60萬元交保。媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》發文表示，有吳成典的判例在前，高不易被判有罪，強烈建議高虹安比照蘇治芬，放棄交保自願被押，「分分鐘都讓民進黨流血」。

高虹安60萬交保將宣誓就職新竹市長 若有「這情況」恐停職

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨天兵分八路搜索，並約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐...

施明德：高虹安案請照步來 別讓人覺得「選輸起哮喘」

台北地檢署偵辦新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案，昨天傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢...

詐領助理費涉貪 高虹安60萬元交保

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調昨兵分八路搜索，並約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇...

【總編開箱】高虹安案 選完了還不認輸的「看不見的力量」

當年黨外人士在選舉訴求悲情牌時，常以國民黨政治迫害，要選民用選票還公道，頻打「當選過關，落選被關」的口號。如今時空變換，15日檢調兵分8路，從立法院到立委高虹安住所、雙親住所等處搜索，並帶回相關物證，要追究新竹市長當選高虹安助理費案，顯然有意打破政治俗諺的說法，要人民見識到檢調的權威，即便是「當選」也可能要「關」，更進一步的討論是，是不是要讓高虹安就不了職，依法3個月內無法宣誓，新竹市長還得補選，等於是直接要「沒收」九合一新竹選舉的結果。

高虹安涉貪被約談 解析就職新竹市長的各種變數

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看新竹市長當選人高虹安涉詐領國會助理費，昨被列為被告，司法後續行動將如何影響她的市長之路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。