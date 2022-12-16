涉貪指控發酵…高虹安就職市長 仍面臨停職危機

新竹市長當選人高虹安涉詐領國會助理費，昨被檢調搜索約談列為被告，因高是現任立委，現為國會開議期間，受憲法增修條文「保護傘」庇護，若要逮捕、收押，都要經立法院同意；若高被羈押，新竹市政府民政處昨天指出，若縣市首長因故無法於十二月廿五日宣誓就職，也未能在三個月內補宣誓，依規定將在三個月內進行補選。司法後續行動，都可能讓高歷經艱困選戰取得的市長大位又充滿變數。

二○○四年修正憲法增修條文規定，「立委除現行犯外，在會期非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。換言之，若檢方複訊後若要逮捕、聲押高虹安，限制立委人身自由，須得到立法院同意，意指立法院有許可的准駁權。

二○二○年藍綠多名立委涉收賄案，檢方是利用休會期間搜索立法院、聲押立委，當時因不屬於立法院會期期間，聲押過程不用經立法院同意。但檢方起訴後移審法院聲請續押，台北地院則先發文獲立法院同意後，才裁定續押三名立委，而涉案立委一審判刑有罪後，仍保有立委一職。

高虹安若被裁定羈押，無法在十二月廿五日宣誓就職新竹市長，依宣誓條例規定及內政部函釋，應在三個月內另訂補宣誓的日期，如高虹安無法在三個月期限內宣誓則視同缺額，得辦理補選，期間由內政部報請行政院派員代理市長一職，但她仍保有立委職務。

即便高虹安未被檢方聲押，能順利如期就職，但她的市長大位也未坐穩，因依地方制度法規定第七十八條規定，市長涉犯最輕本刑五年以上之罪，經羈押或一審判決有罪，即會由中央停職，再由副市長代理職務；若二審改判無罪，則可以准予先行復職。

高虹安若經法院三審判決有罪定讞，且未宣告緩刑、未執行易科罰金、不得易服社會勞動，依地方制度法第七十九條規定，內政部將解除市長職務舉行補選。

在補宣誓就職前的空窗期，由中央派代理市長，可能是由市府官員或由中央派人代理。

至於縣市首長若無法宣誓就職，是否會影響市政運作？新竹市府民政處說，因市長還沒宣誓就職，等於無法任命政務人員，相關的職務代理會由局處的副局長、副處長代理，不會影響市政。