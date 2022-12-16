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高虹安就職宣誓前遭搜索 一張表看市長路增添多少變數

聯合報／ 記者陳舜協林銘翰／台北報導

立委高虹安因涉詐領助理費等案件遭檢調約談，晚間送北檢複訊。聯合報記者曾吉松／攝影
立委高虹安因涉詐領助理費等案件遭檢調約談，晚間送北檢複訊。聯合報記者曾吉松／攝影

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安因涉詐領助理費案，昨天遭檢調大動作搜索、約談，由於立法院目前仍是開議期間，立法委員該享有的保護傘儼然失效，檢調的大動作更被質疑是在九合一大選後「秋後算帳」。

立委保護傘儼然失效 坐實政治操弄司法

立法委員在開議期間理當享有保護傘功能，過去檢調搜索國會多選在休會期間，這次卻罕見在會期中就搜索、約談，不免讓人聯想，尤其內政部次長陳宗彥前天才說，「縣市長當選人如無法在十二月廿五日宣誓就職，且未於三個月內補宣誓，則視為缺額，將辦理補選」。

高虹安涉貪 市長路變數多 製表／林孟潔
高虹安涉貪 市長路變數多 製表／林孟潔

此外，綠營對高虹安的追打未因選舉結束而落幕，民進黨前發言人、新竹市前市長林智堅「論文門」案委託律師黃帝穎日前在政論節目表示，檢調對高虹安涉案部分的案情「已大致鞏固，應該很快就會發動搜索並聲押」。

黃帝穎的「預知記事」，被認為是民進黨的選後追殺；名嘴周玉蔻也預言，「高虹安上任那天就會被抓」。

高虹安何時會因涉挪用助理費貪瀆被聲請羈押？成為立法院昨天熱議話題。因為高虹安辭立委的時間，關係到立委受憲法增修條文保障的「不受逮捕特權」，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁；俗稱立委保護傘，立院收傘的時間，就是可以羈押高虹安的時機。

有立法院人士質疑，立法院目前仍在開議期間，身為院長的游錫堃為何不經院會同意，隨意地放任檢調人員進入院區，「立法院的尊嚴已經蕩然無存」。

不少網友昨天質疑，「民進黨選後算帳」、「法院果然是民進黨開的」。

但綠營人士表示，趕在高虹安就職前以大動作搜索，對慘敗後的民進黨重建形象是弊是利？

綠營人士表示，目前聽過最極端的討論，是高虹安最晚在十二月廿四日必須請辭立委，在十二月廿五日宣誓就職新竹市長前，還有幾個小時的空檔可以聲押，技術性的讓高無法宣誓就職，用最小代價重啟新竹市長補選，但「民進黨反而要剉咧等」，因為引發的政治聯想，會讓民進黨坐實外界質疑操弄司法。

綠營人士分析，若高虹安因故三個月內無法宣誓，需補選新竹市長，對民進黨無益，反而有利國民黨；若就職後被羈押，內政部可指派代理市長，若一審高被判有罪並褫奪公權，內政部可循南投縣前縣長李朝卿涉貪瀆案前例，拒絕其復職，對民進黨來說才是最有利解方。

立委高虹安國會辦公室主任陳奐宇（右圖）、立法院前助理王郁文（左圖）昨深夜送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
立委高虹安國會辦公室主任陳奐宇（右圖）、立法院前助理王郁文（左圖）昨深夜送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

高虹安 林智堅 周玉蔻 游錫堃 李朝卿 陳宗彥

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