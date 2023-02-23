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學測成績 屏東高中數資班學生善用手機當工具展現自制

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中校長陳國祥（左一）肯定學生學習態度，數理資優班學生陳如祐（左二起）、吳宗叡、陳貫華，將手機當作工具平台，也展現自制力，學測成績不錯，右一為導師何維德。記者劉星君／攝影
屏東高中校長陳國祥（左一）肯定學生學習態度，數理資優班學生陳如祐（左二起）、吳宗叡、陳貫華，將手機當作工具平台，也展現自制力，學測成績不錯，右一為導師何維德。記者劉星君／攝影

大學學測成績出爐，屏東高中數資班學生陳如祐、吳宗叡、陳貫華，三人讀書不排斥手機，陳如祐書念累了，看手機影片舒壓，吳宗叡將考卷、課本單字等用手機拍照，零碎時間空檔就拿出手機讀。陳貫華與同學傳訊討論功課，他們強調，手機是工具，也展現自制力。三人在學測分別拿下4科58、57與56級分。

屏東高中陳如祐考6科，國文、數學A、數學B均拿下15級分，英文、社會與自然為14級分。陳如祐熱愛數學，小學五年級就接觸屏東科學小菁英學習團體，奠定數學基礎。陳如祐說，大學想念醫學系，受到國中時外公癌症過世影響，希望能當個好醫生幫助患者。

陳如祐說，念書時不會排斥手機，念書念累了，會看手機與音樂相關短影片舒壓。學校近期在做工程，有時噪音很惱人，但他還是會到學校念書，即使面對噪音環境，也要讓自己心境保持平靜。

同班同學吳宗叡4科考57級分，他上課前預習，也會製作「錯題本」，將寫錯題目，剪貼整理，每科都有五到六頁，成為考前筆記。他還身體力行「書包減重」，書本以段考為範圍切割，善用零碎時間，將考券、課本等拍照存在手機，晚餐、等家人接送時間就可以拿出來讀。

吳宗叡說，手機、社群媒體不是不好，要能善用，當作接收資訊平台，像是IG、臉書會有些論壇，也有相關學科討論，善用學校的雲端資訊平台，未來想念電機系。

陳貫華4科56級分，國文15級分，英文13級分，數A與自然14級分，他說，練習題目很重要，可以維持手感，透過大量熟悉公式運用，提升自信，未來想念中醫系。

屏東高中數理資優班學生吳宗叡會將考卷、課本用手機拍照，存在手機相簿中，遇到零碎時間就拿起來閱讀。記者劉星君／攝影
屏東高中數理資優班學生吳宗叡會將考卷、課本用手機拍照，存在手機相簿中，遇到零碎時間就拿起來閱讀。記者劉星君／攝影

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