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永慶高中學測成績亮眼 頂標人數較去年成長2成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中學測成績亮眼，校長郭春松（左三）開心與成績優的考生陳祐鈞（左一）、陳青渝(左二）、楊宇意（右三）、黃正漢(右二）、黃仲翔（右一）合照。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中學測成績亮眼，校長郭春松（左三）開心與成績優的考生陳祐鈞（左一）、陳青渝(左二）、楊宇意（右三）、黃正漢(右二）、黃仲翔（右一）合照。圖／永慶高中提供

大學學測成績公布，嘉義縣立永慶高中表現亮眼，各科滿級分共有4人次，五科達頂標共62人次，比去年51人次成長21%，以國文成長幅度最高，高達75%，整體學測成績仍是嘉縣公立學校之冠，滿級分學生都是國中部直升學生，達頂標學生也有近八成直升孩子，六年一貫教學讓每年學測成績開紅盤。

自然組「國英數A自」四科，以陳青渝55級分、陳祐鈞53級分、黃正漢52級分；社會組「國英數B社」四科，以楊宇意55級分、余芊億48級分，表現最亮眼。

校長郭春松說，今年學測各科題目難度較去年提高，全國各科滿級分人數大幅下降，永慶仍在國、英、社三科有學生滿級分，分別是楊宇意 (國、社)、陳青渝 (國)、黃仲翔 (英)，值得一提的是，各科達頂標人數從去年51人次，增加為62人次，榮耀是師生共同努力結果。

楊宇意「國英數B社」拿到55級分，國文、社會兩科滿級分，是社會組榜首。她勤練題目，讓自己可以完全掌握學習重點，有錯誤就去看詳解或請教老師，把錯誤題目搞懂才放心，她的目標是台大法律和文史相關科系。

陳青渝「國英數A自」拿到55級分，國文滿級分，即使全國頂標只有11級分數A，陳青渝數A也得到14級分好成績，是自然組榜首，她不補習也不熬夜念書，每天10點半就寢，養足精神保持頭腦清晰，才是把書讀好關鍵，上課專心聽課，下課零碎時間背單字、片語，充分利用每分鐘，。未來朝臨床心理發展。

陳祐鈞「國英數A自」53級分，四科頂標之上，想朝化學、材料相關科系發展，學測前幾個月，幫同學整理筆記重點，大方分享讀書方法，他說，透過筆記整理幫助同學也讓自己把重要觀念重新釐清、牢記，最大受益者還是自己。

嘉義縣立永慶高中學測成績亮眼，校長郭春松（左三）開心與成績優的考生陳祐鈞（左一）、陳青渝(左二）、楊宇意（右三）、黃正漢(右二）、黃仲翔（右一）合照。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中學測成績亮眼，校長郭春松（左三）開心與成績優的考生陳祐鈞（左一）、陳青渝(左二）、楊宇意（右三）、黃正漢(右二）、黃仲翔（右一）合照。圖／永慶高中提供

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