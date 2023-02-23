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拿學測拚個人申請 估醫科56級分有機會

中央社／ 台北23日電

112學年度學測成績今天揭曉，升學輔導專家分析「個人申請」門檻，採計數A校系估持平或比去年提高1級分，採計數B則降1或2級分。想進入醫牙科系，預估56級分（4科）有機會。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，根據大考中心公布的統計資訊，簡單來說，數學A上升1級分，數學B、社會、自然則下降1級分，值得注意的是自然科、社會科滿級分（15級分）人數，創下多元入學以來新低。

藍天予表示，自然、社會科滿級分人數創新低「不簡單」，推測是考題變難，但頂尖考生還是有一定實力。估計會衝擊頂尖校系的篩選門檻，以前一定要15級分才會過關的校系，今年14級分也能過關。因此考生即便考的不如預期理想，也不必太悲觀。

數學A雖上升1級分，但藍天予說，主要是去年「難過頭」，今年調整回來；數學B則是難度提升。他提醒，考生在推估落點時，建議至少查看5年的趨勢，只看一年的話，可能是「鐘擺效應」造成的影響。他也建議考生可參考111學年度的分發入學門檻，「會有意外收穫，學生想報名就去報，不用卻步。」

最為競爭的醫學系，藍天予預估台大、陽明交大要59級分（4科滿分60級分），北醫大、成大、長庚醫學系58或59級分。自費醫科的門檻預估56級分，公費醫科則落在55到57級分之間。

一類組熱門校系，台大財金預估42級分（3科），台大會計41級分（3科），台大國企55級分（4科），台大法律57級分（4科），政大傳播學院社會組54級分（4科）。

二類組熱門校系，台大電機預估43級分（3科）、台大資工43級分（3科）、台大資管55級分（4科）。

112學測

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