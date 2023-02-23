數A頂標11級分回穩 大考：維持此難度

學測數A依舊是大魔王！大考中心主任周兆民23日公布學測成績結果，滿級分人數最少的科目仍為數A，但頂標分數較去年上升1級分，整體成績分布較平均。此外，學生選考六科的比例仍然最高，周兆民說，近年學生平均選科數目有增加的趨勢，但尊重學生的選擇。

大考中心公布112年學測成績標準，國文頂標13級分、底標8級分；英文頂標13級分、底標4級分；數A頂標11級分、底標4級分；數B頂標12級分、底標3級分；社會頂標12級分、底標6級分；自然頂標頂標13級分、底標5級分。

數A表現回穩

國文、英文的頂標維持13級分，社會、自然頂標都較去年下降1級分。數學A的頂標較去年提升1級分，數學B則是下降1級分。去年數A難度過高，導致頂標僅10級分，今年頂標11級分有回穩跡象，周兆民表示，今年學測數A整體成績分布更平均，會嘗試維持此次的難易度。

此外，他指出，去年是108課綱第一屆學測，重考生人數下降，今年度則「回復到過去水準」，約1.1萬人，占總考生1成。總報名人數為118551人，較去年增加2106人。

增混合題有難度

周兆民說，108課綱開始，學測部分開始增加手寫、混合的非選題。如社會考科的頂標從111年學年度的13級分降至今年的12級分，可能是因為考試中有繪圖題，而學生並沒有那麼精熟這種題型。

學測近年開放選考組合，盼能降低學生的負擔，但112年仍有4成考生六科全選，比例仍然很高。周兆民指出，從資料看到趨勢，平均選考科目數近兩年有增加趨勢，但學測是自由選考，還是要尊重考生的選擇。

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