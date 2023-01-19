家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

112學年度大學學測15日落幕，成績將於3月1日公布，之後考生還得面臨選填志願的艱難抉擇。對於許多尚未有明確目標的學生，一名資工講師即根據過往觀察，在其粉專分享了4點選志願的關鍵依據，並繪製出一張選填指南供學生參考，其中一點強調「興趣跟工作其實可以分開。」更引出許多過來人點頭稱是，直呼「超有道理」。

一名資工講師在其臉書粉專「生活中的程式」發文分享，雖然已經畢業10餘年，但如今回頭看選科系這件事反倒有了許多感悟。他指出，選填志願其實受個人的家庭條件影響甚巨，如果有經濟壓力的學生就更需要依據國家環境、產業優勢來選擇職業。

有資工講師在其臉書粉專「生活中的程式」繪製選填指南，提供徬徨的考生參考。圖擷自臉書粉專「生活中的程式」

論及產業問題，他建議可以參考行政院主計處的「各行業的薪資指數」，資料顯示除了電資行業的薪水增幅能超過物價指數外，其他產業全面走下坡。

因此，他奉勸不論是有負債、要養家，或未來計畫買房、生子的人，如果在其他領域又不具強大興趣或專才的話，都可以考慮進入電資行業，以及相對穩定的公務人員，「興趣跟工作其實可以分開，金錢可以買到時間，而時間可以留給興趣」。

該文一出，許多過來人紛紛大讚很有道理，「工作不跟興趣結合也是有它的好處，不熱愛工作所以不易挫折，休息時間把收入拿去做喜歡的事情，心理健康反而穩定」、「蠻中肯的一張圖～」、「救命，受用無窮」、「用在我高中畢業時也沒問題的」、「晚10年看到」。

不過，也有網友認為該圖尚有些不完備之處，「讀書沒天份的不是人？」「由上圖可知，電資醫牙／科技業，沒有特別興趣就可以念了，讀書天分不重要啦？」、「雖然圖歸中肯，但占勞動人口基數20%以上的傳產和製造業都沒有被直接提到，圖像呈現是幫助人快速理解社會，但能否精確表達又是另一回事了」。