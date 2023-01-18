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「穿7-11制服考學測」引熱淚卻遭公司內部調查 真相曝光太傷人

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「穿7-11制服考學測」引熱淚卻遭公司內部調查 真相曝光太傷人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學測考生身穿7-11員工制服應試，引發網路熱議。圖／取自路上觀察學院
一名學測考生身穿7-11員工制服應試，引發網路熱議。圖／取自路上觀察學院

112學測考試落幕，今年學測討論焦點有別於以往，許多網友關注考生裝扮，學測首日就有考生被拍到身穿7-11制服應試，隔天還有中油工讀生穿制服參加考試，數度引發話題。不過，當時考生穿著7-11制服現身考場時，遭到質疑「超商有規定員工不得在外身穿制服」，如今更疑似有7-Eleven內部啟動調查該名考生身分的對話流出。

13日、112學測首日，一名身穿7-11員工制服的考生坐在考場位置上，這一幕被其他考生拍下後在網上引發話題，不少有超商工作經驗的網友質疑「怎麼會有人把制服穿出店？」

隔（14）日便有一段疑似超商內部啟動調查的對話流出，有網友在臉書粉專「靠北7-11」貼文笑虧「公司開始調查囉！」並貼出對話，群組內有人詢問道「幫忙調查一下，是門市的人嗎？」若該名考生身分確實屬於超商員工，那他恐怕已違反不得將制服攜帶外出的規定。

一名學測考生身穿7-11員工制服應試引起話題，疑似遭到公司內部調查的對話流出。圖／取自臉書粉專「靠北7-11」
一名學測考生身穿7-11員工制服應試引起話題，疑似遭到公司內部調查的對話流出。圖／取自臉書粉專「靠北7-11」

對話曝光後，不少網友相當無奈，直言「只是去參加考試，又不是做壞事，有什麼好調查的？」、「他穿公司制服又沒有做什麼危害公司的行為，只是參加考試而已，希望不會受到懲處」、「他下班趕考試也不能？7-11是在哈囉」、「又沒傷害到別人，人家也是為了負擔家裡才半工半讀」，但也有另一派網友砲轟「不管什麼原因，就已經有明文規定不行在非工作期間穿出去了，合約也簽了，這很明顯是故意的，管他理由是什麼」、「明明可以脫掉，硬要出風頭」。

在網友一片混亂的吵雜聲中，就有網友發現在當初揭露這張照片的原文下方，有人曝光令人傻眼的真相，疑似該名身穿7-11制服的考生向朋友分享「今天是員工」，似乎是刻意Cosplay成超商店員的樣貌去參加學測考試，考生友人還笑虧「他在想明天要當警衛還是當拳擊手」，原來許多人以為是考生半工半讀的辛酸故事背後，僅僅只是一場惡作劇。

一名考生身穿7-11員工制服參加學測考試，事後卻被爆是一場Cosplay惡作劇。圖／取自路上觀察學院
一名考生身穿7-11員工制服參加學測考試，事後卻被爆是一場Cosplay惡作劇。圖／取自路上觀察學院

112學測 7-Eleven 超商 制服 7-11

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