母親住院開刀…學測生付不出午餐錢 黃大米「秒匯10萬」救急

學測在上週末剛落幕，但並不是所有學生能放鬆好過年。作家黃大米發文表示，15日收到一位老師告知，一名高三學生因母親突然住院開刀，連參加學測的午餐錢和車錢都付不出來，目前母親要面臨第二次開刀，後續的照顧都需要幫忙，因此她馬上轉了10萬元給該名同學，希望他們能夠好好過年、好好吃飯。

作家黃大米於16日分享，一位老師告知她，一名高三的學生因為母親突然住院開刀，導致連參加學測的午餐錢和車錢都付不出來，目前這位同學的母親還要進行第二次的開刀，後續的照料都很需要幫忙。聽聞消息後的黃大米一早就轉了十萬給該生，希望能讓他們「好好過年，好好吃飯，好好住院」。

黃大米感謝所有粉絲，表示這筆錢全來自他們，非常感謝粉絲們讓她有力量幫助弱勢的孩子走過寒冬。黃大米也表示，若後續還需要更多錢，還需要粉絲多多幫忙。

該名學生的老師留言表示「非常謝謝大米和大家的幫忙，昨天接到大米的回應，我感動到哭了，真的是大米本人，孩子今天真的已經收到這筆救急的金額了！真的非常謝謝大家！」，而黃大米則暖心回應「謝謝你讓我有機會幫助這個孩子！」。

許多網友也留言表示「謝謝大米，把團購的分潤拿出來，把credit給米粉，並將錢換成更有溫度的形式，給予急需的人溫暖」、「大米姐，社會有妳真溫暖，希望有天我也能跟妳一樣回饋社會」、「看得我都要哭了...大米我愛你！」、「向大米看齊，賺錢回饋弱勢」。