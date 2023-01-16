加油站工讀生考學測挨轟想紅 本尊現身哭求「別嗆了」：剛下大夜太累了
112學測考試週順利落幕，繼13日有考生身穿超商制服現身考場後，14日又有人捕捉到考生穿著加油站制服，再度掀起網路一片議論，但不少人質疑此舉「只是為了想紅」，未料疑似被大肆討論的考生本尊出面留言「不要再嗆我了！」
昨（15）日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在學測考場捕獲2名身穿加油站制服的學生，其中一名學生更頭戴工地安全帽，這畫面不禁讓原PO感嘆「昨天7-11、今天中油」。
照片曝光後，引起許多網友熱議，不少人質疑這些學生「只是想紅」，大家紛紛留言調侃「紀梵希椰子拖鞋，現在小孩真有錢！」、「有些人看到別人做，就愛學愛蹭熱度，自以為幽默，同樣把戲看第二次就膩了」、「加油站是可以穿海灘褲跟拖鞋上班的嗎？如果不行，那褲子鞋子都換了卻不換衣服？」
對於被部分網友撻伐、質疑只是為了想紅，照片中身穿中油制服的考生出面留言「不要再嗆我了！抱歉，昨天大夜太累了，馬上來考學測，很辛苦」，許多網友們也紛紛留言安慰「半工半讀也很辛苦的，覺得沒有什麼不妥，多帶件衣服手上還要拿東西，也許考完趕回去上班，比一堆啃老族好多了」、「中油為您加油」、「會考出92、95、98三種分數！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言