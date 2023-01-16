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加油站工讀生考學測挨轟想紅 本尊現身哭求「別嗆了」：剛下大夜太累了

聯合新聞網／ 綜合報導
14日學測考場有2名身穿加油站制服的考生前往應試。圖／取自路上觀察學院
14日學測考場有2名身穿加油站制服的考生前往應試。圖／取自路上觀察學院

112學測考試週順利落幕，繼13日有考生身穿超商制服現身考場後，14日又有人捕捉到考生穿著加油站制服，再度掀起網路一片議論，但不少人質疑此舉「只是為了想紅」，未料疑似被大肆討論的考生本尊出面留言「不要再嗆我了！」

昨（15）日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在學測考場捕獲2名身穿加油站制服的學生，其中一名學生更頭戴工地安全帽，這畫面不禁讓原PO感嘆「昨天7-11、今天中油」。

照片曝光後，引起許多網友熱議，不少人質疑這些學生「只是想紅」，大家紛紛留言調侃「紀梵希椰子拖鞋，現在小孩真有錢！」、「有些人看到別人做，就愛學愛蹭熱度，自以為幽默，同樣把戲看第二次就膩了」、「加油站是可以穿海灘褲跟拖鞋上班的嗎？如果不行，那褲子鞋子都換了卻不換衣服？」

對於被部分網友撻伐、質疑只是為了想紅，照片中身穿中油制服的考生出面留言「不要再嗆我了！抱歉，昨天大夜太累了，馬上來考學測，很辛苦」，許多網友們也紛紛留言安慰「半工半讀也很辛苦的，覺得沒有什麼不妥，多帶件衣服手上還要拿東西，也許考完趕回去上班，比一堆啃老族好多了」、「中油為您加油」、「會考出92、95、98三種分數！」

疑似本尊的加油站工讀男學生留言希望大家別再嗆他，並說出「是因為剛下大夜班太累」所以才穿加油站制服應試。圖／取自路上觀察學院
疑似本尊的加油站工讀男學生留言希望大家別再嗆他，並說出「是因為剛下大夜班太累」所以才穿加油站制服應試。圖／取自路上觀察學院

112學測 加油站 工讀生 制服 打工

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