加油站工讀生考學測挨轟想紅 本尊現身哭求「別嗆了」：剛下大夜太累了

112學測考試週順利落幕，繼13日有考生身穿超商制服現身考場後，14日又有人捕捉到考生穿著加油站制服，再度掀起網路一片議論，但不少人質疑此舉「只是為了想紅」，未料疑似被大肆討論的考生本尊出面留言「不要再嗆我了！」

昨（15）日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在學測考場捕獲2名身穿加油站制服的學生，其中一名學生更頭戴工地安全帽，這畫面不禁讓原PO感嘆「昨天7-11、今天中油」。

照片曝光後，引起許多網友熱議，不少人質疑這些學生「只是想紅」，大家紛紛留言調侃「紀梵希椰子拖鞋，現在小孩真有錢！」、「有些人看到別人做，就愛學愛蹭熱度，自以為幽默，同樣把戲看第二次就膩了」、「加油站是可以穿海灘褲跟拖鞋上班的嗎？如果不行，那褲子鞋子都換了卻不換衣服？」