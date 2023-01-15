黑衣人「墨鏡+口罩」考場前大舉紅布條 全網祝福她一人：大型社死現場
112年學測今天（15日）下午正式落幕，不少考生開心步出考場，準備迎接寒假。不過，建中考場前卻驚見黑衣人聚集，一群人手舉大大紅布條，上頭內容更是引人側目，消息傳到臉書短短一小時，就有近4000名網友按讚。
臉書粉絲專頁「有趣」分享，剛考完學測從建中考場走出來，就看到對街馬路站著8位黑衣人，臉上戴著墨鏡、口罩，不見興奮神情，氣氛看似凝重。不過再往下看，黑衣人們舉著大大紅布條，上面寫著「狂賀！XXX重考生，學測就上、台藝穩上，學業愛情兩得意；學測沒上、分科就上，學測明年在等你」。
值得注意的是，這30字祝福句句押韻、才氣十足，吸引不少路人搶著拍照，該粉絲專頁也特地獻上祝福，「祝妳學測就上」。貼文一出，留言區網友們也笑翻，「大型社死現場」、「走出考場後，直接進戶政改名」、「損友無誤」、「超級好人緣」、「超好笑」、「戴墨鏡，不是辦喪事，就是黑道......二選一」、「戴上墨鏡說明還想做個人」。
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