懇求「以後大考不要有家長陪考」！雄中校長列6優點 眾人點頭

112學年度學科能力測驗今（15）日落幕，由於受到新冠肺炎疫情影響，今年同樣不開放家長陪考。對此，高雄中學校長莊福泰日前發文，列出沒有家長陪考的6大優點，而貼文曝光後也掀起討論。

莊福泰日前在臉書上以「懇求以後家長都不用陪考」為題發文，他指出經歷這幾年的實際操作，沒有家長陪考的學測和會考，可以觀察到以下幾個現象。首先是學生真的很獨立，會處理很多自己的事；考完試校園還是很乾淨，垃圾量並不多；考場比較安靜，而且考生服務的需求大幅減少。

不僅如此，莊福泰認為考生在休息時間比較專心；下午散場速度比以往快超級多，對周邊交通影響較少；甚至考生上廁所也比較不用等。他表示以上現象幾乎都是正面的事情，值得教育部和家長團體思考，並向家長喊話，「您的孩子真的很棒，不用擔心！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「家長陪考又不會讓成績提升，只會讓孩子感受到滿滿的壓力」、「我是今年考生家長，我認同」、「偷偷說，導師也比較輕鬆，不用與家長尬聊」、「超級認同！家長沒有陪考，垃圾量少很多」、「完全支持，家長在旁邊，大多都只是給小孩更多壓力」、「非常認同！那些紅布條也不用出現」。