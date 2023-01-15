112學測社會／高雄人有感！獼猴搶食、數位身分證入題 考生：對自然組友善
112年大學學測最後一科考社會，不少考生都提前交卷，考生認為難度中間偏易，「對自然組很友善」。時事相關題目有西班牙流感、政黨政治、醫療地圖、數位身分證，還有獮猴也入題，非常生活化。
高師大附中自然組謝同學說，社會科考題寫起來如魚得水，很順，對自然組考生很友善，只要把必修上完，基本上答題沒有問題。
高師大附中社會組考生柯育善表示，他寫了近五年的考題，今年學測社會科感覺是「最和善的題目」，許多都很直觀，不少考生提前交卷，也憂心鑑別度沒那麼高。
高雄市中山高中考生葛睿濠說，比前四次模擬考簡單，考閱讀理解，像全球饑荒、糧食供應不足。
左營高中社會組考生蔡筠云表示，比去年學測社會簡單，考出來的都有讀到。
高雄考生說，有一題考到台灣獼猴，當遊客沿登山步道健行時，常發生猴子搶奪遊客食物的問題，高雄考生很有感，柴山就常發生。
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