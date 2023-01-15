裸考學測「被參考」！作弊考生以為賺到了 大叔笑：準備+365

112學年度學科能力測驗今（15）日落幕，考生人數總共11萬多名，成績和各科五標預計在2月23日上午9時公布。然而，昨日一名高中畢業快20年的男網友在網路上發文，透露自己跑去裸考學測，結果卻被隔壁考生拿來「參考」，貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「考學測竟然聽到這麼有趣的對話」為題發文，他表示自己已經高中畢業快20年，為了某個原因去裸考今年的學測，也因為將近20年沒有讀書了，他坦言什麼都寫不出來，考英文時還找不到教室，鐘響後5分鐘才慢慢飄進去。

不僅如此，原PO提到自己考英文都用科學方式解題，不會寫的選擇題都看最後一個單字的字母數量，除以該題的選項數量，得出的餘數來決定答案，「比如最後一字是genius、四個選項，那就6/4餘2，選B」，這樣科學解題有約25%的正確率，非常划算。

然而，原PO考完英文後的午休在操場發呆，發現身旁有兩位考生在聊天，其中一人說，「我們教室有個像老師的來考試，你有看到嗎？」對方回答，「有啊！他進來我以為是要監考，竟然找位置坐下去」。沒想到，開話題的考生接著直呼，「對啊！我坐他旁邊，看他寫超快，字又很大，我直接（參考）他的答案，超爽的！」

原PO這時快聽不下去，於是轉頭看看該名考生的外貌，結果就是坐在他隔壁的人，「真不好意思！原來你們說的英文高手是我，我20年前英文聯考可是高達6分（滿分100），希望數學之神保佑你的英文，或是去升台大補習班+365吧」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「大叔！成績公布記得回來報喜訊」、「恭喜+365，舒服」、「把英文當數學在寫，是個狠人」、「他如果『參考』了，還沒發現答案有錯，那說明他本身也沒在認真唸書吧？」、「真的超好笑，他英文直接起飛」、「還想作弊啊？活該了」、「卡後續分數，這樣就知道那個學生有多慘了」。

也有網友分享類似經驗，「我朋友學測前面坐建中的，她全抄上台大，原本實力大概五科32」、「真的看得到！我當年考學測的時候國文很快就寫完，無聊到因為對自己答案太有自信，拿自己的答案去對隔壁那個人的」、「我前年去考指考，因為防疫關係要交叉坐，我發現斜前方的答案我看一清二楚，所以其實真的看得到」。