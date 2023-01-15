快訊

尼泊爾空難機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體

WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

漲多量崩、沒有接盤俠…專家：全台14區房價拉警報

裸考學測「被參考」！作弊考生以為賺到了 大叔笑：準備+365

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是大學學測最後一天。 示意圖／聯合報系資料照片
今天是大學學測最後一天。 示意圖／聯合報系資料照片

112學年度學科能力測驗今（15）日落幕，考生人數總共11萬多名，成績和各科五標預計在2月23日上午9時公布。然而，昨日一名高中畢業快20年的男網友在網路上發文，透露自己跑去裸考學測，結果卻被隔壁考生拿來「參考」，貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「考學測竟然聽到這麼有趣的對話」為題發文，他表示自己已經高中畢業快20年，為了某個原因去裸考今年的學測，也因為將近20年沒有讀書了，他坦言什麼都寫不出來，考英文時還找不到教室，鐘響後5分鐘才慢慢飄進去。

不僅如此，原PO提到自己考英文都用科學方式解題，不會寫的選擇題都看最後一個單字的字母數量，除以該題的選項數量，得出的餘數來決定答案，「比如最後一字是genius、四個選項，那就6/4餘2，選B」，這樣科學解題有約25%的正確率，非常划算。

然而，原PO考完英文後的午休在操場發呆，發現身旁有兩位考生在聊天，其中一人說，「我們教室有個像老師的來考試，你有看到嗎？」對方回答，「有啊！他進來我以為是要監考，竟然找位置坐下去」。沒想到，開話題的考生接著直呼，「對啊！我坐他旁邊，看他寫超快，字又很大，我直接（參考）他的答案，超爽的！」

原PO這時快聽不下去，於是轉頭看看該名考生的外貌，結果就是坐在他隔壁的人，「真不好意思！原來你們說的英文高手是我，我20年前英文聯考可是高達6分（滿分100），希望數學之神保佑你的英文，或是去升台大補習班+365吧」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「大叔！成績公布記得回來報喜訊」、「恭喜+365，舒服」、「把英文當數學在寫，是個狠人」、「他如果『參考』了，還沒發現答案有錯，那說明他本身也沒在認真唸書吧？」、「真的超好笑，他英文直接起飛」、「還想作弊啊？活該了」、「卡後續分數，這樣就知道那個學生有多慘了」。

也有網友分享類似經驗，「我朋友學測前面坐建中的，她全抄上台大，原本實力大概五科32」、「真的看得到！我當年考學測的時候國文很快就寫完，無聊到因為對自己答案太有自信，拿自己的答案去對隔壁那個人的」、「我前年去考指考，因為防疫關係要交叉坐，我發現斜前方的答案我看一清二楚，所以其實真的看得到」。

112學測

延伸閱讀

上班跑來考學測？考場驚見他穿公司制服應考 網友大讚很認真

112學測／寫到缺氧...南部昨高溫飆破30度沒風扇吹 考生怨冷氣裝飾用

112學測／突傳廣播聲！里長嚇壞不知在考試 考場志工：考完髒話聲此起彼落

手機門號末三碼有「2數字」要小心 律師揭詐騙手段：4成被騙

相關新聞

112學測解答整理包／數B答案出爐！物理概念入題 自然組考生：比數A燒腦

112學年新型學測於1月13日（五）、14日（六）、15日（日）登場，共11萬餘8000人報考，創23年來次低...

112年大學學測數B 試題與解答

112年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

112學測數B／獨有題占25分「有意擋跨考生」 補教估五標略降：難順著寫

今天是學測最後一天，首節考數學B，考生反映今年題目較去年難，得勝者文教數學科解題團隊也認為，今年整題確實比去年難一些，預...

112學測數B／竟比數A燒腦！ 自然組考生見「獨有教材」好意外：有點難

112大學學測今天上午考數學B，考生說，本次有3題左右是針對數B課程專有的教材範圍，自然組考生出乎意料，必須在考試時間內...

112學測數B／數A沒有的章節都考！物理概念入題 考生：比去年難

今天是大學學測最後一天，數學B上午9點20分登場。考生普遍認為，今年數B考題比去年難，題幹長、計算較複雜，不過若靜下心來...

裸考學測「被參考」！作弊考生以為賺到了 大叔笑：準備+365

112學年度學科能力測驗今（15）日落幕，考生人數總共11萬多名，成績和各科五標預計在2月23日上午9時公布。然而，昨日一名高中畢業快20年的男網友在網路上發文，透露自己跑去裸考學測，結果卻被隔壁考生拿來「參考」，貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。