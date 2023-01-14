112學測國綜／「獅子王」入題有挑戰性、天文現象跨地科 考生對難度感受不一
112年大學學測國綜考完，考生認為字音字形不難，文言與白話比例差不多，閱讀題要專心找細節，手寫題也還可發揮。混合題的獅子王答題很有挑戰性，考生對國綜難度的感受不一。
高師大附中考生林承毅和謝康澤說，國綜手寫題較難，古文與白話文比例差不多；「木星合土星」的天文現象這題題組，有跨領域到地科，整體來說，需要有文字能力與推論能力。最後的混合題「獅子王」，即使是從小沒有看過故事、卡通、電影、歌劇的，也可以從題目給的線索推論回應。
岡山高中社會肖考生楊昀庭表示，一開始的國學常識題的字義、字音比較簡單，閱讀要很專心找細節，最後手寫題有現代議題如獅子王，較好發揮、聯想。快來不及寫完，因為有些細節要好好考量。
左營高中社會組林姓考生說，國綜試題相較去年，文言文沒有那麼多，文本有與科學結合，難易度適中，有考到國綜應有的方向。
考生說，單選題的一題填空，是出自唐傳奇的「補江總白猿傳」，有些冷僻，雖然沒有看過，但從前後文推敲，還是可以找出答案。
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