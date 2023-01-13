112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

112年大學學測首日第二科考自然，落落長19頁考題文字量大，考生直呼壓力大。考生反映自然科偏難，地科、生物好寫，但物理、化學偏難。

高師大附中考生表示，今年自然科「不好寫」，雖然地球科學感覺很放水，但化學偏難，與實驗連結的計算不好做。今年時事題有考到COVID-19的防疫措施。

岡山高中自然組考生曾竑翔表示，地球科學、生物好寫，物理、化學偏難。地球科學較容易，生物偏多樣性，有些複雜，物理公式背得熟應該就可以，化學考周期表與實驗的熟稔度。時事部分，有考到工業時代近年的燃科變化與氣候變遷，颱風考季節與風向。

高師大教務主任簡聿成說，題目出得非常用心，著重於對於數據、圖表的分析解讀能力，考生需要冷靜閱讀題幹資訊後連結課程中的知識，進行進一步的文字論證解讀或數學描述。較過去的題目型態需要更高階的能力，對學生答題時會有一定的挑戰。今年試題有19頁，雖然去年也是19頁，但今年的文字密度顯然更高。