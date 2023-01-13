快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

上班跑來考學測？考場驚見他穿公司制服應考 網友大讚很認真

聯合新聞網／ 綜合報導
112學年大學學測今起連三天登場，全國共約11.8萬考生報考。記者黃仲裕／攝影
112學年大學學測今起連三天登場，全國共約11.8萬考生報考。記者黃仲裕／攝影

112學年度學科能力測驗自今（13）日至15日舉行，考生人數總共有11萬多名，學測首日登場的考科是數A和自然。然而，一名網友在臉書上發文，貼出一名考生身穿「超商制服」來考試的照片，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友大讚很認真。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，教室前方的黑板上貼著考試注意事項，桌椅之間也有固定的間距。再仔細一看，有一名考生穿著「7-11員工制服」坐在座位上。對此，原PO在貼文中寫道，「怎麼有人上班上到一半來考學測」。

一名考生穿著超商制服坐在座位上。圖擷自路上觀察學院
一名考生穿著超商制服坐在座位上。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「我要取貨，後3碼000」、「點一下他的肩膀，然後跟他說我要微波」、「結果是全聯先生來監考：請支援出題」、「超商的服務有代考？」、「這是套路，其他考生一進門都會聽見叮咚，然後秒失憶」、「老師進來時，學生：歡迎光臨，現煮咖啡買一送一」、「結果監考老師穿全家的制服」。

有網友提到，「不是每個孩子人生都那麼順利，我學長高中喪父，他跟他弟半工半讀完成學業，他還讀到碩士，在我印象中他幾乎每天都在打工，號稱學校打工王」、「並不是每個人的學生時代都可以無憂無慮過日子的」、「辛苦他了！如果是半工半讀，真的是很棒的孩子」、「真的好狠喔，一邊上班一邊上課，未來可期」。

也有網友忍不住質疑，「為什麼進考場帶手機？」、「怎麼學測可以用手機？」、「怎麼會有人把制服穿出店？」對此，有網友解釋這是在考生休息室，所以用手機並沒有違規。還有從事超商的網友表示，「基本上我們制服不會直接穿出門市，7-11的制服基本都是放門市辦公室裡，下班就放員工抽屜，每週固定有專門的公司帶新制服來替換，不會讓員工穿回家」。

112學測 超商 制服 打工 學測

延伸閱讀

影／1公尺超大文昌筆加持超吸睛！ 助考生安定心情進試場

112學測首日登場！家長場外聲援 考生跑錯場警察急救援

兒造句「沒想到爸爸出車禍竟沒死」眼尖網友：第三句出賣媽媽

112年大學學測應考人數不到12萬 23年來次低

相關新聞

112學測解答整理包／數A解答出爐！ 自然考題落落長、時事入題

112學年新型學測於1月13日（五）、14日（六）、15日（日）登場，共11萬餘8000人報考，創23年來次低...

112年大學學測解答 數學A非選試題與詳解

112年大學學測數學A手寫試題與參考解答，由冠博文理補習班提供，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準...

112學測自然／與考古題重複性低「難度比去年高」 考生遇這題直呼：卡很久

112學年學測首日下午考自然科，不少考生認為題目是有難度，多元考題如瘋狗浪、病毒、石油變遷等都入列，有的題目長、閱讀時間...

112學測自然／有108課綱的味道！諾貝爾獎、能源發電時事題多 考生寫完有自信

首日大學學測，第二科考自然，多數考生認為今年題型靈活度高，也考很多時事題，像是諾貝爾獎、能源發電等都入題，考題難易適中，...

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

112年大學學測首日第二科考自然，落落長19頁考題文字量大，考生直呼壓力大。考生反映自然科偏難，地科、生物好寫，但物理、...

112學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點：估五標提高

112學年大學學測今起連三天登場，全國共約11.8萬考生報考。首節考數學A，共8.7萬多名考生應試，去年數學A號稱史上最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。