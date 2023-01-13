上班跑來考學測？考場驚見他穿公司制服應考 網友大讚很認真

112學年度學科能力測驗自今（13）日至15日舉行，考生人數總共有11萬多名，學測首日登場的考科是數A和自然。然而，一名網友在臉書上發文，貼出一名考生身穿「超商制服」來考試的照片，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友大讚很認真。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，教室前方的黑板上貼著考試注意事項，桌椅之間也有固定的間距。再仔細一看，有一名考生穿著「7-11員工制服」坐在座位上。對此，原PO在貼文中寫道，「怎麼有人上班上到一半來考學測」。 一名考生穿著超商制服坐在座位上。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「我要取貨，後3碼000」、「點一下他的肩膀，然後跟他說我要微波」、「結果是全聯先生來監考：請支援出題」、「超商的服務有代考？」、「這是套路，其他考生一進門都會聽見叮咚，然後秒失憶」、「老師進來時，學生：歡迎光臨，現煮咖啡買一送一」、「結果監考老師穿全家的制服」。

有網友提到，「不是每個孩子人生都那麼順利，我學長高中喪父，他跟他弟半工半讀完成學業，他還讀到碩士，在我印象中他幾乎每天都在打工，號稱學校打工王」、「並不是每個人的學生時代都可以無憂無慮過日子的」、「辛苦他了！如果是半工半讀，真的是很棒的孩子」、「真的好狠喔，一邊上班一邊上課，未來可期」。

也有網友忍不住質疑，「為什麼進考場帶手機？」、「怎麼學測可以用手機？」、「怎麼會有人把制服穿出店？」對此，有網友解釋這是在考生休息室，所以用手機並沒有違規。還有從事超商的網友表示，「基本上我們制服不會直接穿出門市，7-11的制服基本都是放門市辦公室裡，下班就放員工抽屜，每週固定有專門的公司帶新制服來替換，不會讓員工穿回家」。