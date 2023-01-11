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學測高雄1萬2795人應試 天氣預報最高29度考生怕沒冷氣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高師大校長吳連賞（右二）主持高雄一考區監試會議，提醒監考老師恪遵監考相關規定，並確保考生權益。圖／高師大提供
高師大校長吳連賞（右二）主持高雄一考區監試會議，提醒監考老師恪遵監考相關規定，並確保考生權益。圖／高師大提供

112學年度大學學科能力測驗1月13至15日舉行，高雄考區有1萬2795名考生應試。12日下午2點至4點開放供考生及家長查看試場位置，無論考生實際應考日程，若要查看試場，只能在12日規定時間內前往考場學校查看，現場僅提供於試場外查看座位安排，不得進入試場內；不開放陪考。

學測考場不開冷氣，考生查高雄天氣預報，考試的3天高雄最高氣溫可能達29度，怕試場會不會太熱？試務單位表示，若因為天氣改變，會請示大考中心，以維持公平性。

高雄師範大學負責高雄一考區，考生4623人，分別安排在高師大、高師大附中、中正高中、鳳新高中；52名特殊考生安排在10間身心障礙試場，其中35人各節均延長30分鐘，1人數學B延長30分鐘，1人英文、國寫、數學B、社會延長30分鐘。中山大學負責高雄二考區，考生5296人，考場為道明中學、雄中、雄女。高雄大學負責高雄三考區，考生2916人，考場在中山高中、左營高中。

中山大學提醒考生，考試每日於上午7時30分開放入場，因應疫情不開放親友陪考，接送考生的親友也勿於考分區門口逗留，以免造成人潮聚集。考生進入考區時須佩戴口罩、出示大考中心發的個人專用入場識別證及應試有效證件正本，並依考場規畫動線移動。

近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，請特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置，如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等，連同行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績至少3級分、最高為全部成績。請特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」。飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」的規定，請考生特別注意。

高雄大學表示，遵照中央防疫規格，每間試場考生數降至36人，雖取消進場量溫作業，但仍全面配戴口罩及進入試場消毒雙手、不開放家長及親友陪考、試場不開放冷氣、節間休息在原試場為原則。此外也配合指揮中心放寬餐飲內用不限隔板1.5公尺間距，考生於試場內用餐將不另提供隔板。

考試時間國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B各100分鐘；社會、自然各110分鐘。

112學測

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