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整理包／112年新型學測登場 6科完整試題與解答一次看

聯合新聞網／ udn文教
112學測於1月13日（五）、14日（六）、15日（日）登場。圖／記者鄭惠仁 攝影
112學測於1月13日（五）、14日（六）、15日（日）登場。圖／記者鄭惠仁 攝影

112學年新型學測於1月13日（五）、14日（六）、15日（日）登場，共11萬餘8000人報考，創23年來次低。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學Ｂ、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

●考試日程表

112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章
112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章

●各科解答

 

112學測解答
 參考解答大考中心公布解答
國綜科

國綜試題與解答

國寫試題

試題、解答
英文科試題與解答試題、解答
數學A試題與解答試題、解答
數學B試題與解答試題、解答
社會科試題與解答試題、解答
自然科試題與解答試題、解答
參考解答／台北市補教協會 試題來源、正式解答／大考中心

 

●重要試務日期

圖／取自大考中心簡章
圖／取自大考中心簡章

112學測 解答 大考中心 國文科 自然科 社會科 數A 數B

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