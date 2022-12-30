112學測／學測辦在上學日 考生享公假

一一二年學測將於明年一月十三日至十五日登場，但全國中小學一月廿日才放寒假，學測首日仍是上學日，近來各高中接獲不少學測生「請假」需求，卻苦於不知如何給假。教育部表示，學生參加升學考試可給予公假，若未參加學測，仍應到校學習。另外，今年持續不開放親友陪考，但可外出用餐，也開放確診輕症者應考。

學測第一天為數學Ａ及自然考科，第二天為英文及國文（國綜、國寫）考科，第三天為數學Ｂ及社會考科。有高中教師指出，並非全校高三生都有報考數學Ａ及自然科，有報名考試的給公假應無異議，但沒報名第一天考試者，是否該正常上課，或放假、請假，學校該如何給假，教學現場亂成一團。

教育部表示，考量學生是參加升學考試，已發函建議學校，若學生參加首日學測可給予公假。未參加者則應到校學習，個別學生如有請假需求，則依各校請假規定辦理。

大考中心昨也公布學測防疫措施，今年開放確診輕症者應考，將於廿縣市另設立與一般考生試場學校有所區隔居護考區，考生須在應試當日零時前至大考中心網站自主填報；若為中重症確診考生則不得應試，得另從招生管道進行補救。相關補救方案仍待教育部與疫情指揮中心同意後再公告。