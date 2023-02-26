國台辦：共打犯罪 陸委會：盼續合作

涉嫌台南學甲八八槍擊案的洪政軍、孔祥志昨自大陸被押解返台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮證實，這是大陸為打擊犯罪，對這兩人依法作出穩妥處理。

在洪、孔兩嫌被押解回台後，朱鳳蓮即透過新聞稿表示，今年一月，台灣居民洪政軍、孔祥志因非法進入大陸，被公安機關抓獲。為打擊犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，公安機關對洪政軍、孔祥志「依法作出穩妥處理」。

陸委會隨後也發布新聞稿表達肯定之餘，也感謝兩岸警方為順利完成本案所付出的辛勞，並指出本案再次展現兩岸警察機關多年來持續累積的良好基礎與合作績效。

陸委會強調，國內的不法份子在從事犯罪行為後，往往意圖藉潛逃至境外，妄想可以因此脫免罪責、逍遙法外。「但事實已一再證明，法網恢恢疏而不漏，打擊犯罪無遠弗屆」。陸委會期勉兩岸治安機關「持續合作，確實保障兩岸人民權益及福祉，維護社會治安與公共秩序」。

兩岸在二○○九年簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，根據陸委會官網資料，自二○○九年六月廿五日協議生效後至二○二二年十二月底止，雙方相互提出之司法文書送達、調查取證、協緝遣返等請求案件已超過十三萬件，陸方已遣返我方刑事犯及刑事嫌疑犯五○七名；我方遣返大陸刑事犯廿二人。

刑事局指出，過去六年，兩岸警方總計共同偵破四五件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯六二一人，查獲詐欺犯罪集團卅二件五四四人，毒品犯罪十一件六十人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件兩件十七人，另遣返潛逃大陸刑事犯與刑事嫌疑犯五六人，協助陸方遣返陸嫌五人。